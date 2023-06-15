https://ria.ru/20230615/derevya-1876909320.html

Графиоз и златка: на что проверяют московские деревья

Графиоз и златка: на что проверяют московские деревья - РИА Новости, 15.06.2023

Графиоз и златка: на что проверяют московские деревья

Зеленые скверы и цветущие бульвары – такая же неотъемлемая часть образа Москвы, как стекло и бетон. Растения не только облагораживают город и делают его... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:00

2023-06-15T09:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

деревья

растения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1876897173_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a4db4a7b122d714d80cfaf299dfeaaa2.jpg

Зеленые скверы и цветущие бульвары – такая же неотъемлемая часть образа Москвы, как стекло и бетон. Растения не только облагораживают город и делают его визуально приятным, но и заботятся о жителях: очищают воздух, обеспечивают тень в жаркие дни, положительно влияют на психологическое состояние. Москва отвечает зеленым насаждениям взаимностью – ежегодно специалисты-экологи проводят мониторинг крупномерных растений и собирают данные об их состоянии. Какие факторы влияют на состояние растительности и почему столичные деревья могут не бояться графиоза, корреспондент РИА Новости узнал у специалистов ГПБУ "Мосэкомониторинг".Зеленая инвентаризацияТверской бульвар знает каждый москвич – сюда приходят за спокойным отдыхом и порцией мороженого в жаркий летний день. А вот специалисты ГПБУ "Мосэкомониторинг" посещают прогулочную зону по долгу службы. Для них Тверской бульвар – одна из 130 площадок Москвы, где ежегодно проходят работы по экологическому мониторингу зеленых насаждений столицы.Дендролог и аналитик "Мосэкомониторинга" Яна Рахматуллина подходит к одному из кленов, растущих на бульваре. Вооружившись карманной рулеткой, специалист обмеряет ствол дерева, сверяется с ведомостью и вносит в нее необходимые пометки."В рамках мониторинга мы фиксируем морфометрические данные деревьев – высоту и диаметр, а также определяем санитарное и качественное состояние насаждения посредством визуального осмотра. У этого клена, например, определяется небольшое усыхание ветвей. Соответственно, ему можно поставить второе санитарное состояние по трехбалльной системе", – комментирует Рахматуллина.Подобным образом дендролог обследует абсолютно все деревья на Тверском бульваре, аналогичные работы в течение двух летних месяцев идут и на остальных 129 площадках. Как объясняет заместитель начальника информационно-аналитического отдела "Мосэкомониторинга" Алена Гавриленко, участки подобраны таким образом, чтобы охватить весь спектр антропогенных факторов, влияющих на состояние городской растительности."Площади находятся на самых разных территориях: дворы, зоны вдоль улиц и крупных автомагистралей, парки, скверы, бульвары. Тверской – одна из наиболее знаковых площадок, поскольку это самый известный бульвар в Москве, а еще – памятник садово-паркового искусства. Кроме того, здесь представлен интересный видовой состав деревьев: липы, клены, дубы, а главное - вязы, сейчас довольно редко встречающиеся в городе", – говорит Гавриленко.Древесные болезниНа этапе ранней диагностики специалисты "Мосэкомониторинга" уделяют особое внимание признакам распространения опасных болезней и вредителей на площадках наблюдения. В первую очередь дендрологи обследуют вязы и ясени."Вязы поражаются грибковой болезнью – графиозом, а ясеням может повредить стволовой вредитель под названием ясеневая изумрудная узкотелая златка. Графиоз поражает сосудистую систему дерева, но его зачастую неправильно диагностируют по визуальным признакам из-за общего ослабления растения, связанного с антропогенными и климатическими факторами. По нашим экспертным обследованиям, сейчас распространение этой болезни замедлилось", – комментирует Гавриленко.По ее словам, златка тоже постепенно покидает ясеневые насаждения Москвы, и хотя многие деревья сохраняют последствия пережитой инвазии, на отдельных участках уже наблюдается восстановление крон."Мы ожидаем, что в ближайшие годы состояние ясеней стабилизируется", – заключает специалист "Мосэкомониторинга".После визуального обследования, фиксации морфометрических данных и следов болезней дендрологи заносят собранную информацию в специальную учетную ведомость. Московские деревья также получают оценку по декоративности – важному параметру, влияющему на эстетический облик города. В дальнейшем информацию, полученную в рамках обследований, загружают в Единый городской фонд данных экологического мониторинга."Все это обрабатывают и анализируют, чтобы по результатам составить картину состояния городской флоры", – поясняет Гавриленко.Тенденция на улучшениеПо данным "Мосэкомониторинга", в последние годы самочувствие московской растительности не вызывает беспокойства специалистов и в целом остается стабильным. Для более чем 92% деревьев и кустарников от общего объема зеленого фонда столицы характерно удовлетворительное и хорошее качественное состояние, говорит Гавриленко.Лучше всего себя чувствуют молодые деревья – до 20 лет, доля растений, не имеющих ослаблений в этой группе, превышает 35%. Кроме того, с прошлого года мы стали фиксировать тренд на улучшение жизнеспособности средневозрастных (20-50 лет) и деревьев старше 50 лет. Доля насаждений в хорошем качественном состоянии в группе 20-50 лет выросла на 1,5%, сейчас она составляет около 15% – это хороший показатель, заключает эксперт.

https://realty.ria.ru/20220831/moskva-1813152939.html

https://realty.ria.ru/20211014/ozelenenie-1754235242.html

https://realty.ria.ru/20230522/tsvety-1873407013.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, деревья, растения