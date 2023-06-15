https://ria.ru/20230615/deltaplan-1878221806.html

Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале

Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале - РИА Новости, 15.06.2023

Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале

Один из мужчин, погибших при падении мотодельтаплана в Челябинской области, получил полет в подарок на свой день рождения, сообщило в четверг в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:51

2023-06-15T08:51

2023-06-15T09:14

происшествия

челябинская область

катав-ивановский район

следственный комитет россии (ск рф)

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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Один из мужчин, погибших при падении мотодельтаплана в Челябинской области, получил полет в подарок на свой день рождения, сообщило в четверг в Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным Уральской транспортной прокуратуры, 14 июня вечером произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района. Погибли два человека. Как уточняет транспортное подразделение СК РФ, погибли мужчины 1985 и 1987 годов рождения. "Услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате, 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения", - говорится в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни".

https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html

челябинская область

катав-ивановский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, катав-ивановский район, следственный комитет россии (ск рф)