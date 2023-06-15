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Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале - РИА Новости, 15.06.2023
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08:51 15.06.2023 (обновлено: 09:14 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/deltaplan-1878221806.html
Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале
Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале - РИА Новости, 15.06.2023
Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале
Один из мужчин, погибших при падении мотодельтаплана в Челябинской области, получил полет в подарок на свой день рождения, сообщило в четверг в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:51
2023-06-15T09:14
происшествия
челябинская область
катав-ивановский район
следственный комитет россии (ск рф)
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Один из мужчин, погибших при падении мотодельтаплана в Челябинской области, получил полет в подарок на свой день рождения, сообщило в четверг в Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным Уральской транспортной прокуратуры, 14 июня вечером произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района. Погибли два человека. Как уточняет транспортное подразделение СК РФ, погибли мужчины 1985 и 1987 годов рождения. "Услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате, 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения", - говорится в релизе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни".
https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html
челябинская область
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происшествия, челябинская область, катав-ивановский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Челябинская область, Катав-Ивановский район, Следственный комитет России (СК РФ)
Появились подробности крушения мотодельтаплана на Урале

Погибший при падении мотодельтаплана в Челябинской области получил полет в подарок

© Фото : Уральская транспортная прокуратураКрушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области
Крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Уральская транспортная прокуратура
Крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Один из мужчин, погибших при падении мотодельтаплана в Челябинской области, получил полет в подарок на свой день рождения, сообщило в четверг в Telegram-канале Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По данным Уральской транспортной прокуратуры, 14 июня вечером произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района. Погибли два человека.
Как уточняет транспортное подразделение СК РФ, погибли мужчины 1985 и 1987 годов рождения.
«
"Услуги полетов осуществлял нелегальный перевозчик на самодельном летательном аппарате, 36-летний мужчина получил полет в подарок на день рождения", - говорится в релизе.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни".
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ПроисшествияЧелябинская областьКатав-Ивановский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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