https://ria.ru/20230615/deltaplan-1878218644.html

На Урале два человека погибли при крушении мотодельтаплана

На Урале два человека погибли при крушении мотодельтаплана - РИА Новости, 15.06.2023

На Урале два человека погибли при крушении мотодельтаплана

Мотодельтаплан упал в поселке в Челябинской области, погибли два человека, прокуратура проводит проверку, сообщила в четверг в Telegram-канале Уральская... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T08:13

2023-06-15T08:13

2023-06-15T09:14

происшествия

челябинская область

катав-ивановский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878222933_0:431:744:850_1920x0_80_0_0_e2e133231f18cb39d96592071d897a84.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Мотодельтаплан упал в поселке в Челябинской области, погибли два человека, прокуратура проводит проверку, сообщила в четверг в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, 14 июня вечером произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. "В результате крушения погибло два человека… Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. На место происшествия выезжал ответственный дежурный транспортный прокурор, причины происшествия устанавливаются, уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html

челябинская область

катав-ивановский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, челябинская область, катав-ивановский район