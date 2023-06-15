https://ria.ru/20230615/deltaplan-1878218644.html
На Урале два человека погибли при крушении мотодельтаплана
На Урале два человека погибли при крушении мотодельтаплана - РИА Новости, 15.06.2023
На Урале два человека погибли при крушении мотодельтаплана
Мотодельтаплан упал в поселке в Челябинской области, погибли два человека, прокуратура проводит проверку, сообщила в четверг в Telegram-канале Уральская... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T08:13
2023-06-15T08:13
2023-06-15T09:14
происшествия
челябинская область
катав-ивановский район
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ЧЕЛЯБИНСК, 15 июн – РИА Новости. Мотодельтаплан упал в поселке в Челябинской области, погибли два человека, прокуратура проводит проверку, сообщила в четверг в Telegram-канале Уральская транспортная прокуратура. По данным прокуратуры, 14 июня вечером произошло крушение мотодельтаплана в районе поселка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области. "В результате крушения погибло два человека… Златоустовской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - говорится в сообщении. На место происшествия выезжал ответственный дежурный транспортный прокурор, причины происшествия устанавливаются, уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20230309/deltaplan-1856863918.html
челябинская область
катав-ивановский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, челябинская область, катав-ивановский район
Происшествия, Челябинская область, Катав-Ивановский район
На Урале два человека погибли при крушении мотодельтаплана
Мотодельтаплан упал в поселке Совхозный Челябинской области, два человека погибли