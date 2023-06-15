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Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16 - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:33 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/daniya-1878319968.html
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16 - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, заявил, что украинские пилоты будут обучаться управлять истребителями F-16 на авиабазе в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:33
2023-06-15T13:33
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дания
f-16
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, заявил, что украинские пилоты будут обучаться управлять истребителями F-16 на авиабазе в Скридструпе в центральной части страны. "Мы планируем, что это будет в Скридструпе, где у нас базируются наши боевые самолеты F-16", - приводит слова Поульсена Датское радио. В среду он сообщил, что власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение на F-16 на территории страны в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дания, F-16, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16

Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16 на базе в Скридструпе

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, заявил, что украинские пилоты будут обучаться управлять истребителями F-16 на авиабазе в Скридструпе в центральной части страны.
"Мы планируем, что это будет в Скридструпе, где у нас базируются наши боевые самолеты F-16", - приводит слова Поульсена Датское радио. В среду он сообщил, что власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение на F-16 на территории страны в августе.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 20.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДанияF-16Вооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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