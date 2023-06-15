https://ria.ru/20230615/daniya-1878319968.html
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16 - РИА Новости, 15.06.2023
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16
Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, заявил, что украинские пилоты будут обучаться управлять истребителями F-16 на авиабазе в... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:33
2023-06-15T13:33
2023-06-15T13:33
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, заявил, что украинские пилоты будут обучаться управлять истребителями F-16 на авиабазе в Скридструпе в центральной части страны. "Мы планируем, что это будет в Скридструпе, где у нас базируются наши боевые самолеты F-16", - приводит слова Поульсена Датское радио. В среду он сообщил, что власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение на F-16 на территории страны в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16
Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16 на базе в Скридструпе