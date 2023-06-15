https://ria.ru/20230615/daniya-1878319968.html

Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16

Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16 - РИА Новости, 15.06.2023

Минобороны Дании обучит украинских летчиков управлять F-16

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, заявил, что украинские пилоты будут обучаться управлять истребителями F-16 на авиабазе в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:33

2023-06-15T13:33

2023-06-15T13:33

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен, заявил, что украинские пилоты будут обучаться управлять истребителями F-16 на авиабазе в Скридструпе в центральной части страны. "Мы планируем, что это будет в Скридструпе, где у нас базируются наши боевые самолеты F-16", - приводит слова Поульсена Датское радио. В среду он сообщил, что власти Дании ожидают, что украинские пилоты смогут начать проходить обучение на F-16 на территории страны в августе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230320/piloty-1859016107.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, дания, f-16, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр