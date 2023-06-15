https://ria.ru/20230615/chibis-1878436645.html

Чибис предложил внести обеспечивающие работу СМП города в список опорных

Чибис предложил внести обеспечивающие работу СМП города в список опорных - РИА Новости, 15.06.2023

Чибис предложил внести обеспечивающие работу СМП города в список опорных

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на сессии ПМЭФ-2023, предложил внести города, обеспечивающие работу Северного морского пути, в список... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:45

2023-06-15T18:45

2023-06-15T18:45

мурманская область

арктика

мурманская область

кольский залив

валерий фальков

андрей чибис

алексей чекунков

экономика

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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, выступая на сессии ПМЭФ-2023, предложил внести города, обеспечивающие работу Северного морского пути, в список опорных в Арктике в приоритетном порядке, сообщило министерство информационной политики региона. Чибис принял участие в панельной сессии "Северный морской путь: новые вызовы". По мнению главы арктического региона, северный морской путь дает новые возможности для арктических территорий. В Мурманской области реализуется стратегический проект – Мурманский транспортный узел. Это позволит создать нужную инфраструктуру на западном берегу Кольского залива, в том числе портовую и железнодорожных путей. Губернатор подчеркнул, что Кольское Заполярье обладает самым большим глубоководным незамерзающим круглогодичным портом за полярным кругом, в 2022 году объем перевалки грузов составил более 56 млн тонн, что на пять процентов больше, чем годом ранее. Глава региона отметил, что важнейшим темой для развития Севморпути остается создание компетентных кадров. "Нужно готовить тех людей, которые в Арктике родились и растут, так как они адаптированы к климату. Для этого необходимы серьезные инвестиции в образование, мы с компаниями инвестируем в среднее, однако необходимо и в высшее. Ранее министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков поддержал нас и заявил о решении скорректировать федеральные программы, чтобы университеты Арктической зоны могли тоже участвовать в проекте", – сказал глава региона, слова которого приводит региональный мининформ. Еще одним значимым направлением Андрей Чибис обозначил повышение качества жизни людей северных регионов. "Мы договорились определить опорные города Арктики, которые важны для развития Севморпути. Задача – привлечь и удержать ценные кадры, для этого необходимо инвестировать в населенные пункты прямо сейчас. Кроме того, мы договорились с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым о создании штаба, который займется вопросами инвестиций в опорные города Арктики, в том числе за счет увеличения президентской единой субсидии", – отметил губернатор. Чекунков в свою очередь отметил, что на арктические города также планируется распространить систему мастер-планов. Глава Минвостокразвития подчеркнул, что необходимо приложить все усилия, чтобы качество жизни северян выросло.

https://ria.ru/20230615/litiy-1878311435.html

https://ria.ru/20230615/vozmozhnosti-1878300423.html

арктика

мурманская область

кольский залив

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арктика, мурманская область, кольский залив, валерий фальков, андрей чибис, алексей чекунков, экономика