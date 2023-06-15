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В Курской области бык насмерть забодал женщину - РИА Новости, 15.06.2023
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15:45 15.06.2023 (обновлено: 18:10 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/byk-1878371220.html
В Курской области бык насмерть забодал женщину
В Курской области бык насмерть забодал женщину - РИА Новости, 15.06.2023
В Курской области бык насмерть забодал женщину
В Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:45
2023-06-15T18:10
происшествия
курская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. В Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России. &quot;В Фатежском районе бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медучреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался&quot;, — говорится в заявлении.Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК организовал проверку. По данным Telegram-канала "Фатежские будни", инцидент произошел в селе Солдатское. Трехлетний бык отвязался и бродил по участкам. Когда его попытались вернуть в стойло, он напал на мужчину и женщину. Усмирить животное удалось только спустя несколько часов, ветеринары взяли анализы на бешенство.
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Курской области бык насмерть забодал женщину

В селе Солдатское Курской области молодой трехлетний бык убил местную жительницу

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. В Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России.
«

"В Фатежском районе бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медучреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался", — говорится в заявлении.

Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК организовал проверку.
По данным Telegram-канала "Фатежские будни", инцидент произошел в селе Солдатское. Трехлетний бык отвязался и бродил по участкам. Когда его попытались вернуть в стойло, он напал на мужчину и женщину. Усмирить животное удалось только спустя несколько часов, ветеринары взяли анализы на бешенство.
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ПроисшествияКурская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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