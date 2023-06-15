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В Курской области бык насмерть забодал женщину
В Курской области бык насмерть забодал женщину - РИА Новости, 15.06.2023
В Курской области бык насмерть забодал женщину
В Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T15:45
2023-06-15T15:45
2023-06-15T18:10
происшествия
курская область
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ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. В Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России. "В Фатежском районе бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медучреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался", — говорится в заявлении.Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК организовал проверку. По данным Telegram-канала "Фатежские будни", инцидент произошел в селе Солдатское. Трехлетний бык отвязался и бродил по участкам. Когда его попытались вернуть в стойло, он напал на мужчину и женщину. Усмирить животное удалось только спустя несколько часов, ветеринары взяли анализы на бешенство.
https://ria.ru/20230510/korova-1870715971.html
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происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Курская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
В Курской области бык насмерть забодал женщину
В селе Солдатское Курской области молодой трехлетний бык убил местную жительницу