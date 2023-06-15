https://ria.ru/20230615/byk-1878371220.html

В Курской области бык насмерть забодал женщину

В Курской области бык насмерть забодал женщину - РИА Новости, 15.06.2023

В Курской области бык насмерть забодал женщину

В Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T15:45

2023-06-15T15:45

2023-06-15T18:10

происшествия

курская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125831_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_9cbf19aedb082ccc5c07e94a6af4b0ea.jpg

ВОРОНЕЖ, 15 июн — РИА Новости. В Курской области бык насмерть забодал женщину и ранил ее мужа, сообщили РИА Новости в региональном управлении СК России. "В Фатежском районе бык напал на супружескую пару. Женщина от полученных телесных повреждений скончалась в медучреждении, мужчина получил телесные повреждения, но от госпитализации отказался", — говорится в заявлении.Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК организовал проверку. По данным Telegram-канала "Фатежские будни", инцидент произошел в селе Солдатское. Трехлетний бык отвязался и бродил по участкам. Когда его попытались вернуть в стойло, он напал на мужчину и женщину. Усмирить животное удалось только спустя несколько часов, ветеринары взяли анализы на бешенство.

https://ria.ru/20230510/korova-1870715971.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, следственный комитет россии (ск рф), россия