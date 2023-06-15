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В военном госпитале в Берлине заявили, что Буданов у них не лечится - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:43 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/budanov-1878457669.html
В военном госпитале в Берлине заявили, что Буданов у них не лечится
В военном госпитале в Берлине заявили, что Буданов у них не лечится - РИА Новости, 15.06.2023
В военном госпитале в Берлине заявили, что Буданов у них не лечится
В приемной госпиталя бундесвера в Берлине РИА Новости сообщили, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечение в данном РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:43
2023-06-15T19:43
специальная военная операция на украине
в мире
берлин (город)
украина
киев
кирилл буданов
илья кива
верховная рада украины
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БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. В приемной госпиталя бундесвера в Берлине РИА Новости сообщили, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечение в данном медучреждении не проходит. Как сообщает корреспондент РИА Новости, принявший звонок мужчина уже после первых продиктованных букв фамилии и имени отошел, и, с кем-то посовещавшись около минуты, вернулся с ответом. "Человек с таким именем у нас не лежит", - заявил он. По указанному на сайте госпиталя телефонному номеру пресс-службы на звонок РИА Новости никто не ответил. Госпиталь, расположенный в берлинском центральном районе Митте, известен тем, что в нём с 2014 года проходят лечение украинские военные. Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что руководитель военной разведки Украины Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине. Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР. При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая, в тот день он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. Время появления этого поста – 15.20. В то время как, согласно данным сервиса Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее. Однако из данного видео Буданова не понятно, когда оно было снято. Официальные власти киевского режима опровергали 5 июня распространяющиеся на Украине новости о смерти Буданова, однако ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.
https://ria.ru/20230530/rozysk-1875114026.html
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в мире, берлин (город), украина, киев, кирилл буданов, илья кива, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Берлин (город), Украина, Киев, Кирилл Буданов, Илья Кива, Верховная Рада Украины
В военном госпитале в Берлине заявили, что Буданов у них не лечится

В военном госпитале в Берлине по телефону заявили, что Буданов у них не лечится

© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. В приемной госпиталя бундесвера в Берлине РИА Новости сообщили, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечение в данном медучреждении не проходит.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, принявший звонок мужчина уже после первых продиктованных букв фамилии и имени отошел, и, с кем-то посовещавшись около минуты, вернулся с ответом.
"Человек с таким именем у нас не лежит", - заявил он.
По указанному на сайте госпиталя телефонному номеру пресс-службы на звонок РИА Новости никто не ответил.
Госпиталь, расположенный в берлинском центральном районе Митте, известен тем, что в нём с 2014 года проходят лечение украинские военные.
Ранее сотрудник российских силовых структур сообщил РИА Новости, что руководитель военной разведки Украины Буданов получил ранение во время российского ракетного удара по штаб-квартире ГУР в Киеве и сейчас находится в госпитале бундесвера в Берлине.
Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая, в тот день он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. Время появления этого поста – 15.20. В то время как, согласно данным сервиса Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее. Однако из данного видео Буданова не понятно, когда оно было снято. Официальные власти киевского режима опровергали 5 июня распространяющиеся на Украине новости о смерти Буданова, однако ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБерлин (город)УкраинаКиевКирилл БудановИлья КиваВерховная Рада Украины
 
 
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