В военном госпитале в Берлине заявили, что Буданов у них не лечится
В военном госпитале в Берлине по телефону заявили, что Буданов у них не лечится
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов
© Фото : Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов. Архивное фото
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. В приемной госпиталя бундесвера в Берлине РИА Новости сообщили, что руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов лечение в данном медучреждении не проходит.
Как сообщает корреспондент РИА Новости, принявший звонок мужчина уже после первых продиктованных букв фамилии и имени отошел, и, с кем-то посовещавшись около минуты, вернулся с ответом.
"Человек с таким именем у нас не лежит", - заявил он.
По указанному на сайте госпиталя телефонному номеру пресс-службы на звонок РИА Новости никто не ответил.
Госпиталь, расположенный в берлинском центральном районе Митте, известен тем, что в нём с 2014 года проходят лечение украинские военные.
Российское Минобороны 29 мая заявило о массированном ракетном ударе по украинским аэродромам, командным пунктам, радиолокационным постам. Украинские каналы со ссылкой на киевлян писали о прилетах в районе офиса ГУР на Рыбальском острове, там перекрывали движение. На следующий день бывший депутат Верховной рады Илья Кива заявил об уничтожении штаб-квартиры ГУР.
При этом Буданов не появляется публично именно с 29 мая, в тот день он в последний раз выкладывал в Telegram-канале видео, в котором пригрозил Москве скорым ответом на ракетные удары. Время появления этого поста – 15.20. В то время как, согласно данным сервиса Flightradar, самолет за Будановым вылетал несколькими часами ранее. Однако из данного видео Буданова не понятно, когда оно было снято. Официальные власти киевского режима опровергали 5 июня распространяющиеся на Украине новости о смерти Буданова, однако ничего не говорили ни о его ранении, ни о том, где он находится и в каком состоянии.