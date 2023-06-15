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Над Крымом зафиксировали девять беспилотников, все обезврежены
Над Крымом зафиксировали девять беспилотников, все обезврежены - РИА Новости, 15.06.2023
Над Крымом зафиксировали девять беспилотников, все обезврежены
За ночь Крым пытались атаковать девять беспилотников, все их сбили или принудительно посадили, но один сдетонировал, сообщил в Telegram-канале глава республики... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T06:38
2023-06-15T06:38
2023-06-15T09:10
специальная военная операция на украине
республика крым
беспилотники
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн — РИА Новости. За ночь Крым пытались атаковать девять беспилотников, все их сбили или принудительно посадили, но один сдетонировал, сообщил в Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов."За сегодняшнюю ночь и утро над территорией республики Крым зафиксировано девять БПЛА: шесть аппаратов сбито силами ПВО, три заглушено и посажено средствами РЭБ", — написал он.Сдетонировавший аппарат пролетал над Красногвардейским районом, в селе Докучаево, уточнил глава Крыма."Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла. Все службы выехали на место. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только проверенным источникам информации", — заключил Аксенов.ВСУ постоянно пытаются атаковать дронами Севастополь — главную базу Черноморского флота, а также другие объекты в Крыму. Целями нападений становились штаб флота, объекты энергетики, военные аэродромы. Системы ПВО уничтожают большинство дронов. На полуострове бессрочно действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.
https://ria.ru/20230606/krym-1876591277.html
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республика крым, беспилотники, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Беспилотники, Происшествия
Над Крымом зафиксировали девять беспилотников, все обезврежены
Глава Крыма Аксенов сообщил о попытке Киева атаковать полуостров девятью беспилотниками