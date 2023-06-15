https://ria.ru/20230615/boloto-1878347086.html

В Югре полицейские спасли детей, увязших в болоте

В Югре полицейские спасли детей, увязших в болоте - РИА Новости, 15.06.2023

В Югре полицейские спасли детей, увязших в болоте

В пригороде Пыть-Яха в Югре полицейские спасли увязших в болоте детей, сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:46

2023-06-15T14:46

2023-06-15T18:51

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ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн — РИА Новости. В пригороде Пыть-Яха в Югре полицейские спасли увязших в болоте детей, сообщило региональное управление МВД России в Telegram-канале.По данным ведомства, в дежурную часть городского отдела полиции поступил звонок от восьмилетнего мальчика, который рассказал, что в районе одного из дачных кооперативов в болоте тонут его десятилетние друзья. На место ЧП выехал наряд ДПС — старший лейтенант полиции Фидан Садыков и старший сержант полиции Роман Миронов. "Полицейские увидели, что двое мальчиков пытаются помочь друг другу вылезти из болота, а вблизи стоит еще один, поменьше. <...> Роман Миронов аккуратно подобрался сначала к одному из утопающих и помог выбраться на берег, а затем совместно с напарником они вытянули из болота второго ребенка", — говорится в пресс-релизе. Дети рассказали, что шли в гости и решили сократить путь через узкую тропинку, которая вела на соседнюю улицу. При этом они не учли, что после дождей ее сильно размыло. Пытаясь перепрыгнуть лужу, один из мальчиков поскользнулся и провалился в болото, второй хотел его спасти, но также увяз, уточнили в полиции.Скорая осмотрела детей. Медпомощь им не понадобилась, до приезда родителей они грелись в служебном автомобиле ДПС, добавили в управлении.

https://ria.ru/20230612/spasenie-1877604559.html

https://ria.ru/20230607/ovcharki-1876834164.html

пыть-ях

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пыть-ях, ханты-мансийский автономный округ, происшествия, россия