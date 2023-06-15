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Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне - РИА Новости, 15.06.2023
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11:12 15.06.2023 (обновлено: 13:10 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878259717.html
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне - РИА Новости, 15.06.2023
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне
Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник, пролетавший над Гомельской областью, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:12
2023-06-15T13:10
безопасность
белоруссия
гомельская область
украина
вооруженные силы украины
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МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник, пролетавший над Гомельской областью, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики."Украинский беспилотник сбит на участке Гомельской погрангруппы. Инцидент произошел в конце прошлого месяца", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что аппарат засекли в Лоевском районе и сбили "в результате применения штатного вооружения". При этом сам дрон был оснащен взрывчаткой, которая сдетонировала при попадании в него пули.На месте падения обнаружили "металлические элементы со следами термического воздействия".
https://ria.ru/20230409/belorussiya-1864073635.html
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безопасность, белоруссия, гомельская область, украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Белоруссия, Гомельская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне

Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая над Гомельской областью дроне ВСУ

© Пограничный комитет Беларуси / TelegramОбломки беспилотника, который был сбит в конце мая 2023 в Гомельской области. Кадр видео
Обломки беспилотника, который был сбит в конце мая 2023 в Гомельской области. Кадр видео
© Пограничный комитет Беларуси / Telegram
Обломки беспилотника, который был сбит в конце мая 2023 в Гомельской области. Кадр видео
Читать ria.ru в
МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник, пролетавший над Гомельской областью, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики.
"Украинский беспилотник сбит на участке Гомельской погрангруппы. Инцидент произошел в конце прошлого месяца", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что аппарат засекли в Лоевском районе и сбили "в результате применения штатного вооружения". При этом сам дрон был оснащен взрывчаткой, которая сдетонировала при попадании в него пули.
На месте падения обнаружили "металлические элементы со следами термического воздействия".
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