https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878259717.html

Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне

Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне - РИА Новости, 15.06.2023

Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне

Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник, пролетавший над Гомельской областью, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:12

2023-06-15T11:12

2023-06-15T13:10

безопасность

белоруссия

гомельская область

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878259147_12:0:2000:1118_1920x0_80_0_0_7b783e17281e532666a455b543c33131.jpg

МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник, пролетавший над Гомельской областью, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики."Украинский беспилотник сбит на участке Гомельской погрангруппы. Инцидент произошел в конце прошлого месяца", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что аппарат засекли в Лоевском районе и сбили "в результате применения штатного вооружения". При этом сам дрон был оснащен взрывчаткой, которая сдетонировала при попадании в него пули.На месте падения обнаружили "металлические элементы со следами термического воздействия".

https://ria.ru/20230409/belorussiya-1864073635.html

белоруссия

гомельская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, белоруссия, гомельская область, украина, вооруженные силы украины