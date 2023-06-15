https://ria.ru/20230615/bespilotnik-1878259717.html
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне - РИА Новости, 15.06.2023
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне
Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник, пролетавший над Гомельской областью, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:12
2023-06-15T11:12
2023-06-15T13:10
безопасность
белоруссия
гомельская область
украина
вооруженные силы украины
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МИНСК, 15 июн — РИА Новости. Белорусские пограничники в конце мая сбили украинский беспилотник, пролетавший над Гомельской областью, сообщила пресс-служба Госпогранкомитета республики."Украинский беспилотник сбит на участке Гомельской погрангруппы. Инцидент произошел в конце прошлого месяца", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что аппарат засекли в Лоевском районе и сбили "в результате применения штатного вооружения". При этом сам дрон был оснащен взрывчаткой, которая сдетонировала при попадании в него пули.На месте падения обнаружили "металлические элементы со следами термического воздействия".
https://ria.ru/20230409/belorussiya-1864073635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, белоруссия, гомельская область, украина, вооруженные силы украины
Безопасность, Белоруссия, Гомельская область, Украина, Вооруженные силы Украины
Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая украинском дроне
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом в конце мая над Гомельской областью дроне ВСУ