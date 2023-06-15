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Котяков назвал данные по уровню бедности в России - РИА Новости, 15.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
11:26 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/bednost-1878267772.html
Котяков назвал данные по уровню бедности в России
Котяков назвал данные по уровню бедности в России - РИА Новости, 15.06.2023
Котяков назвал данные по уровню бедности в России
Уровень бедности в России по итогам прошлого года составил 9,8%, целевой ориентир – снижение этого показателя в 2030 году до 6,5%, заявил в эфире "России 24"... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:26
2023-06-15T11:26
пмэф-2023
россия
экономика
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам прошлого года составил 9,8%, целевой ориентир – снижение этого показателя в 2030 году до 6,5%, заявил в эфире "России 24" министр труда РФ Антон Котяков. "Если мы говорим в целом об уровне бедности, то по итогам 2022 года бедность в нашей стране находится на отметке 9,8%. Опять-таки, за последние три года мы видим динамику к снижению, 9,8% - это в принципе очень хороший показатель с точки зрения его соотнесения с прошлыми периодами", - сказал Котяков в интервью в рамках ПМЭФ. Но на этом, добавил министр, останавливаться нельзя. "Целевой ориентир для нас к концу 2030 года – это достижение отметки в 6,5%", - сказал он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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россия, экономика, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
ПМЭФ-2023, Россия, Экономика, Антон Котяков, Министерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
Котяков назвал данные по уровню бедности в России

Котяков: уровень бедности в России по итогам прошлого года составил 9,8 процента

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Уровень бедности в России по итогам прошлого года составил 9,8%, целевой ориентир – снижение этого показателя в 2030 году до 6,5%, заявил в эфире "России 24" министр труда РФ Антон Котяков.
"Если мы говорим в целом об уровне бедности, то по итогам 2022 года бедность в нашей стране находится на отметке 9,8%. Опять-таки, за последние три года мы видим динамику к снижению, 9,8% - это в принципе очень хороший показатель с точки зрения его соотнесения с прошлыми периодами", - сказал Котяков в интервью в рамках ПМЭФ.
Но на этом, добавил министр, останавливаться нельзя. "Целевой ориентир для нас к концу 2030 года – это достижение отметки в 6,5%", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) пройдет 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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ПМЭФ-2023РоссияЭкономикаАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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