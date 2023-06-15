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Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:57 15.06.2023 (обновлено: 21:14 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/batalon-1878443566.html
Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области
Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023
Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области
Батальон "Запад-Ахмат" на этой неделе приступил к охране российской границы и оказанию противодействия украинским ДРГ в Белгородской области, написал глава... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:57
2023-06-15T21:14
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
рамзан кадыров
вячеслав гладков
воронежская область
адам делимханов
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Батальон "Запад-Ахмат" на этой неделе приступил к охране российской границы и оказанию противодействия украинским ДРГ в Белгородской области, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона "Запад-Ахмат" совместно с другими силовыми подразделениями и службами позаботятся об их безопасности", — подчеркнул он, пригрозив противникам моментальным ответом.По словам главы республики, в районе Нехотеевки чеченские бойцы укрепляются на территории КПП, они также заступили на дежурства на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230615/tekhnika-1878293512.html
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безопасность, россия, белгородская область, рамзан кадыров, вячеслав гладков, воронежская область, адам делимханов, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Рамзан Кадыров, Вячеслав Гладков, Воронежская область, Адам Делимханов, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области

Кадыров: бойцы батальона "Запад-Ахмат" приступили к охране границы в Белгородской области

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Батальон "Запад-Ахмат" на этой неделе приступил к охране российской границы и оказанию противодействия украинским ДРГ в Белгородской области, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона "Запад-Ахмат" совместно с другими силовыми подразделениями и службами позаботятся об их безопасности", — подчеркнул он, пригрозив противникам моментальным ответом.
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По словам главы республики, в районе Нехотеевки чеченские бойцы укрепляются на территории КПП, они также заступили на дежурства на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.
В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБелгородская областьРамзан КадыровВячеслав ГладковВоронежская областьАдам ДелимхановГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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