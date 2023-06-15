https://ria.ru/20230615/batalon-1878443566.html

Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области

Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области - РИА Новости, 15.06.2023

Чеченский батальон приступил к охране границы в Белгородской области

Батальон "Запад-Ахмат" на этой неделе приступил к охране российской границы и оказанию противодействия украинским ДРГ в Белгородской области, написал глава... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:57

2023-06-15T18:57

2023-06-15T21:14

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

белгородская область

рамзан кадыров

вячеслав гладков

воронежская область

адам делимханов

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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Батальон "Запад-Ахмат" на этой неделе приступил к охране российской границы и оказанию противодействия украинским ДРГ в Белгородской области, написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Жители прилегающих к границе с Украиной территорий могут быть спокойны. Ребята из батальона "Запад-Ахмат" совместно с другими силовыми подразделениями и службами позаботятся об их безопасности", — подчеркнул он, пригрозив противникам моментальным ответом.По словам главы республики, в районе Нехотеевки чеченские бойцы укрепляются на территории КПП, они также заступили на дежурства на пропускном пункте у села Казинка Гайворонского направления. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует желтый уровень террористической опасности. Особенно часты атаки диверсантов на приграничные округа — Шебекинский и Грайворонский.В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Как отметил губернатор Вячеслав Гладков, погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230615/tekhnika-1878293512.html

https://ria.ru/20230522/diversiya-1873517615.html

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