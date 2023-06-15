Набиуллина назвала российскую банковскую систему здоровой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Банковская система РФ здоровая, обладает запасом "настоящего" капитала и может играть большую роль в финансировании экономической трансформации и развития в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "Она у нас действительно здоровая", - сказала глава Центробанка, говоря о банковской системе страны."Этот сумасшедший кризис показал, что она в состоянии выдержать давление. Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития", - продолжила она. Набиуллина добавила, что если банки будут финансировать проекты трансформации, то это снизит риски. "Экономика будет более здоровая. Брать на себя этот риск - нормально", - отметила глава ЦБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Эльвира Набиуллина на сессии "Как будет развиваться российская экономика" на ПМЭФ-2023
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Банковская система РФ здоровая, обладает запасом "настоящего" капитала и может играть большую роль в финансировании экономической трансформации и развития в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ.
"Она у нас действительно здоровая", - сказала глава Центробанка, говоря о банковской системе страны.
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"Этот сумасшедший кризис показал, что она в состоянии выдержать давление. Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития", - продолжила она.
Набиуллина добавила, что если банки будут финансировать проекты трансформации, то это снизит риски. "Экономика будет более здоровая. Брать на себя этот риск - нормально", - отметила глава ЦБ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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