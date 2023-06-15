https://ria.ru/20230615/banki-1878236933.html

Набиуллина назвала российскую банковскую систему здоровой

Набиуллина назвала российскую банковскую систему здоровой - РИА Новости, 15.06.2023

Набиуллина назвала российскую банковскую систему здоровой

Банковская система РФ здоровая, обладает запасом "настоящего" капитала и может играть большую роль в финансировании экономической трансформации и развития в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T10:07

2023-06-15T10:07

2023-06-15T10:07

пмэф-2023

экономика

россия

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Банковская система РФ здоровая, обладает запасом "настоящего" капитала и может играть большую роль в финансировании экономической трансформации и развития в России, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФ. "Она у нас действительно здоровая", - сказала глава Центробанка, говоря о банковской системе страны."Этот сумасшедший кризис показал, что она в состоянии выдержать давление. Капитал не нарисованный, настоящий, есть его запас. Банковская система может играть большую роль в финансировании развития", - продолжила она. Набиуллина добавила, что если банки будут финансировать проекты трансформации, то это снизит риски. "Экономика будет более здоровая. Брать на себя этот риск - нормально", - отметила глава ЦБ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)