Рейтинг@Mail.ru
В Москве начался массовый лет бабочек - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
18:48 15.06.2023 (обновлено: 18:51 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/babochki-1878437764.html
В Москве начался массовый лет бабочек
В Москве начался массовый лет бабочек - РИА Новости, 15.06.2023
В Москве начался массовый лет бабочек
Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:48
2023-06-15T18:51
хорошие новости
городское хозяйство москвы
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/13/1526921320_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_46c2cdee3ab1b0926cfb5dffe25e37da.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы. Во второй половине июня и начале июля большинство легкокрылых красавиц выходят из куколок и радуют окружающих своей яркой красотой", — говорится в сообщении. Отмечается, что всего в Москве обитают около 200 видов дневных и ночных бабочек, 92 из них занесены в Красную книгу Москвы. "Больше всего видов порхают в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Тушинский", "Кузьминки-Люблино", в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории" и на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", — говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230614/ptentsy-1878128425.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152692/13/1526921320_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_2552ea958eb1ebc284e049e45928ff8b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве начался массовый лет бабочек

На природных территориях Москвы начался массовый лет бабочек

© РИА Новости / Сергей ПятаковБабочка на цветнике
Бабочка на цветнике - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Бабочка на цветнике. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы. Во второй половине июня и начале июля большинство легкокрылых красавиц выходят из куколок и радуют окружающих своей яркой красотой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в Москве обитают около 200 видов дневных и ночных бабочек, 92 из них занесены в Красную книгу Москвы.
"Больше всего видов порхают в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Тушинский", "Кузьминки-Люблино", в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории" и на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", — говорится в сообщении.
Птица зарянка - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Птенцы на природных территориях в Москве начали покидать гнезда
14 июня, 17:32
 
Хорошие новостиГородское хозяйство МосквыМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала