https://ria.ru/20230615/babochki-1878437764.html
В Москве начался массовый лет бабочек
В Москве начался массовый лет бабочек - РИА Новости, 15.06.2023
В Москве начался массовый лет бабочек
Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T18:48
2023-06-15T18:48
2023-06-15T18:51
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы. Во второй половине июня и начале июля большинство легкокрылых красавиц выходят из куколок и радуют окружающих своей яркой красотой", — говорится в сообщении. Отмечается, что всего в Москве обитают около 200 видов дневных и ночных бабочек, 92 из них занесены в Красную книгу Москвы. "Больше всего видов порхают в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Тушинский", "Кузьминки-Люблино", в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории" и на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", — говорится в сообщении.
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городское хозяйство москвы, москва
Хорошие новости, Городское хозяйство Москвы, Москва
В Москве начался массовый лет бабочек
На природных территориях Москвы начался массовый лет бабочек
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале
комплекса городского хозяйства Москвы.
"Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы. Во второй половине июня и начале июля большинство легкокрылых красавиц выходят из куколок и радуют окружающих своей яркой красотой", — говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в Москве обитают около 200 видов дневных и ночных бабочек, 92 из них занесены в Красную книгу Москвы.
"Больше всего видов порхают в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Тушинский", "Кузьминки-Люблино", в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории" и на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", — говорится в сообщении.
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