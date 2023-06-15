https://ria.ru/20230615/babochki-1878437764.html

В Москве начался массовый лет бабочек

В Москве начался массовый лет бабочек - РИА Новости, 15.06.2023

В Москве начался массовый лет бабочек

Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T18:48

2023-06-15T18:48

2023-06-15T18:51

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы, сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. "Массовый лет бабочек начался на природных территориях столицы. Во второй половине июня и начале июля большинство легкокрылых красавиц выходят из куколок и радуют окружающих своей яркой красотой", — говорится в сообщении. Отмечается, что всего в Москве обитают около 200 видов дневных и ночных бабочек, 92 из них занесены в Красную книгу Москвы. "Больше всего видов порхают в природно-исторических парках "Битцевский лес", "Тушинский", "Кузьминки-Люблино", в природном комплексе № 178 "Озелененная территория в долине реки Сетунь и ее притоков в Ново-Переделкино и прилегающие территории" и на территории природного заказника "Долина реки Сетунь", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230614/ptentsy-1878128425.html

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городское хозяйство москвы, москва