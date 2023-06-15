Рейтинг@Mail.ru
Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди
Надежные люди
 
17:21 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/avtobanya-1878406980.html
Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации
Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023
Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации
Жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии подготовили автобаню для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T17:21
2023-06-15T17:21
надежные люди
кушнаренковский район
республика башкортостан
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878355052_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_ed427ef3ea7db0114e524846c6390ad6.jpg
УФА, 15 июн - РИА Новости. Жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии подготовили автобаню для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель волонтерского штаба района имени Минигали Шаймуратова Альбина Газизова. Собеседница рассказала, что в зоне спецоперации в данный момент находятся девять контрактников из Шариповского сельсовета. Местные активисты навещают своих земляков, чтобы поддержать и привезти необходимые вещи. "Бойцы во время отпуска попросили баню, наши активисты и предприниматели переоборудовали "ГАЗ-66" под баню. Отремонтировали автомобиль, построили баню, использовав башкирскую липу, местные умельцы сварили печь, так чтобы она была удобной и безопасной", - рассказала Газизова агентству, отметив, что для покупки автомобиля и строительства бани местные жители собрали 150 тысяч рублей. Кроме того, с гуманитарным конвоем из района в зону СВО отправят автомобиль "УАЗ", который выделил глава Матвеевского сельсовета Эдуард Багаутдинов, добавила собеседница. "Помимо этого, жители сельсовета связали более 10 маскировочных сетей, в изготовлении сетей участвует и наше библиотекарское сообщество - эту работу организовала директор центральной библиотеки района Минзиля Валиева. Швея Аида Зайнетдинова сшила для бойцов набор летних балаклав, к ним также упаковала по паре носков, перчаток, влажных салфеток и конфет. Бизнесмены Резида и Айдар Бакировы отправляют с гумконвоем коробки с гвоздями. В этот раз везем по большей части медикаменты, продукты, нижнее белье и предметы личной гигиены", - рассказала председатель штаба района. По ее словам, гуманитарный груз отправят в зону спецоперации 20 июня. Всего жители Шариповского сельсовета отправили в зону спецоперации гуманитарную помощь на сумму более 1 миллиона рублей.
кушнаренковский район
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878355052_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_9afcce21e463ebd23c640de2fff164a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кушнаренковский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф
Надежные люди, Кушнаренковский район, Республика Башкортостан, Вооруженные силы РФ
Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации

Жители села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации

© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района БашкирииЖитела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района Башкирии
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
Читать ria.ru в
УФА, 15 июн - РИА Новости. Жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии подготовили автобаню для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель волонтерского штаба района имени Минигали Шаймуратова Альбина Газизова.
Собеседница рассказала, что в зоне спецоперации в данный момент находятся девять контрактников из Шариповского сельсовета. Местные активисты навещают своих земляков, чтобы поддержать и привезти необходимые вещи.
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района БашкирииЖитела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района Башкирии
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
"Бойцы во время отпуска попросили баню, наши активисты и предприниматели переоборудовали "ГАЗ-66" под баню. Отремонтировали автомобиль, построили баню, использовав башкирскую липу, местные умельцы сварили печь, так чтобы она была удобной и безопасной", - рассказала Газизова агентству, отметив, что для покупки автомобиля и строительства бани местные жители собрали 150 тысяч рублей.
Кроме того, с гуманитарным конвоем из района в зону СВО отправят автомобиль "УАЗ", который выделил глава Матвеевского сельсовета Эдуард Багаутдинов, добавила собеседница.
«
"Помимо этого, жители сельсовета связали более 10 маскировочных сетей, в изготовлении сетей участвует и наше библиотекарское сообщество - эту работу организовала директор центральной библиотеки района Минзиля Валиева. Швея Аида Зайнетдинова сшила для бойцов набор летних балаклав, к ним также упаковала по паре носков, перчаток, влажных салфеток и конфет. Бизнесмены Резида и Айдар Бакировы отправляют с гумконвоем коробки с гвоздями. В этот раз везем по большей части медикаменты, продукты, нижнее белье и предметы личной гигиены", - рассказала председатель штаба района.
По ее словам, гуманитарный груз отправят в зону спецоперации 20 июня. Всего жители Шариповского сельсовета отправили в зону спецоперации гуманитарную помощь на сумму более 1 миллиона рублей.
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района БашкирииЖитела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района Башкирии
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
 
Надежные людиКушнаренковский районРеспублика БашкортостанВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала