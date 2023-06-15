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Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации

Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации - РИА Новости, 15.06.2023

Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации

Жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии подготовили автобаню для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T17:21

2023-06-15T17:21

2023-06-15T17:21

надежные люди

кушнаренковский район

республика башкортостан

вооруженные силы рф

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УФА, 15 июн - РИА Новости. Жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии подготовили автобаню для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель волонтерского штаба района имени Минигали Шаймуратова Альбина Газизова. Собеседница рассказала, что в зоне спецоперации в данный момент находятся девять контрактников из Шариповского сельсовета. Местные активисты навещают своих земляков, чтобы поддержать и привезти необходимые вещи. "Бойцы во время отпуска попросили баню, наши активисты и предприниматели переоборудовали "ГАЗ-66" под баню. Отремонтировали автомобиль, построили баню, использовав башкирскую липу, местные умельцы сварили печь, так чтобы она была удобной и безопасной", - рассказала Газизова агентству, отметив, что для покупки автомобиля и строительства бани местные жители собрали 150 тысяч рублей. Кроме того, с гуманитарным конвоем из района в зону СВО отправят автомобиль "УАЗ", который выделил глава Матвеевского сельсовета Эдуард Багаутдинов, добавила собеседница. "Помимо этого, жители сельсовета связали более 10 маскировочных сетей, в изготовлении сетей участвует и наше библиотекарское сообщество - эту работу организовала директор центральной библиотеки района Минзиля Валиева. Швея Аида Зайнетдинова сшила для бойцов набор летних балаклав, к ним также упаковала по паре носков, перчаток, влажных салфеток и конфет. Бизнесмены Резида и Айдар Бакировы отправляют с гумконвоем коробки с гвоздями. В этот раз везем по большей части медикаменты, продукты, нижнее белье и предметы личной гигиены", - рассказала председатель штаба района. По ее словам, гуманитарный груз отправят в зону спецоперации 20 июня. Всего жители Шариповского сельсовета отправили в зону спецоперации гуманитарную помощь на сумму более 1 миллиона рублей.

кушнаренковский район

республика башкортостан

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

кушнаренковский район, республика башкортостан, вооруженные силы рф