Жители села в Башкирии отправят автобаню для земляков в зону спецоперации
Жители села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района БашкирииЖитела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района Башкирии
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
УФА, 15 июн - РИА Новости. Жители Шариповского сельсовета Кушнаренковского района Башкирии подготовили автобаню для земляков, участвующих в спецоперации, сообщила РИА Новости руководитель волонтерского штаба района имени Минигали Шаймуратова Альбина Газизова.
Собеседница рассказала, что в зоне спецоперации в данный момент находятся девять контрактников из Шариповского сельсовета. Местные активисты навещают своих земляков, чтобы поддержать и привезти необходимые вещи.
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района БашкирииЖитела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района Башкирии
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
"Бойцы во время отпуска попросили баню, наши активисты и предприниматели переоборудовали "ГАЗ-66" под баню. Отремонтировали автомобиль, построили баню, использовав башкирскую липу, местные умельцы сварили печь, так чтобы она была удобной и безопасной", - рассказала Газизова агентству, отметив, что для покупки автомобиля и строительства бани местные жители собрали 150 тысяч рублей.
Кроме того, с гуманитарным конвоем из района в зону СВО отправят автомобиль "УАЗ", который выделил глава Матвеевского сельсовета Эдуард Багаутдинов, добавила собеседница.
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"Помимо этого, жители сельсовета связали более 10 маскировочных сетей, в изготовлении сетей участвует и наше библиотекарское сообщество - эту работу организовала директор центральной библиотеки района Минзиля Валиева. Швея Аида Зайнетдинова сшила для бойцов набор летних балаклав, к ним также упаковала по паре носков, перчаток, влажных салфеток и конфет. Бизнесмены Резида и Айдар Бакировы отправляют с гумконвоем коробки с гвоздями. В этот раз везем по большей части медикаменты, продукты, нижнее белье и предметы личной гигиены", - рассказала председатель штаба района.
По ее словам, гуманитарный груз отправят в зону спецоперации 20 июня. Всего жители Шариповского сельсовета отправили в зону спецоперации гуманитарную помощь на сумму более 1 миллиона рублей.
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района БашкирииЖитела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации
© Фото предоставлено волонтерским штабом имени Минигали Шаймуратова Кушнаренковского района Башкирии
Житела села в Башкирии подготовили автобаню для земляков в зону спецоперации