https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878308223.html

В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики

В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики - РИА Новости, 15.06.2023

В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики

Австралия усердно продолжает русофобскую истерику, Россия будет это учитывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:03

2023-06-15T13:03

2023-06-15T13:03

в мире

австралия

канберра

россия

дмитрий песков

энтони альбанезе

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Австралия усердно продолжает русофобскую истерику, Россия будет это учитывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Австралии расторгнуть договор аренды участка под дипмиссию РФ. Ранее правительство Австралии внесло в парламент законопроект, который позволяет прекратить аренду земельного участка под здание российской дипмиссии в Канберре в обход решения суда. "К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия там пытается быть отличником среди этих стран. Очередное недружественное проявление со стороны Австралии, будем это учитывать и в случае, если есть какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже, соответственно, будем вести себя соответствующим образом", - сказал Песков. Австралийское управление по делам федеральной столицы (УФС) одобрило строительство на участке в Канберре в 2020 году, с тех пор российское посольство занималось возведением здания консульства в соответствии с утвержденными планами. Власти Канберры решили расторгнуть договор с посольством РФ 16 августа 2022 года, утверждая, что отсрочка строительства там якобы нарушила договорные условия. Глава столичной территории Салли Барнс заявляла, что "незаконченные работы ухудшают общую эстетику, значение и репутацию района, отведенного под дипломатические миссии и иностранные представительства в столице страны". В сентябре 2022 года российское посольство в Австралии сообщало, что оспаривает в суде решение властей расторгнуть аренду участка. В конце мая дипмиссия сообщила, что австралийский суд признал постановление властей Канберры от августа 2022 года о прекращении аренды земельного участка "недействительным и не имеющим юридической силы". Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что решение правительства инициировать закон, который позволит обойти решение суда и прекратить аренду, продиктовано соображениями безопасности, поскольку участок находится недалеко от здания парламента.

https://ria.ru/20230606/hawkei-1876343177.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, канберра, россия, дмитрий песков, энтони альбанезе