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В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики - РИА Новости, 15.06.2023
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13:03 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878308223.html
В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики
В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики - РИА Новости, 15.06.2023
В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики
Австралия усердно продолжает русофобскую истерику, Россия будет это учитывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:03
2023-06-15T13:03
в мире
австралия
канберра
россия
дмитрий песков
энтони альбанезе
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Австралия усердно продолжает русофобскую истерику, Россия будет это учитывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Австралии расторгнуть договор аренды участка под дипмиссию РФ. Ранее правительство Австралии внесло в парламент законопроект, который позволяет прекратить аренду земельного участка под здание российской дипмиссии в Канберре в обход решения суда. "К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия там пытается быть отличником среди этих стран. Очередное недружественное проявление со стороны Австралии, будем это учитывать и в случае, если есть какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже, соответственно, будем вести себя соответствующим образом", - сказал Песков. Австралийское управление по делам федеральной столицы (УФС) одобрило строительство на участке в Канберре в 2020 году, с тех пор российское посольство занималось возведением здания консульства в соответствии с утвержденными планами. Власти Канберры решили расторгнуть договор с посольством РФ 16 августа 2022 года, утверждая, что отсрочка строительства там якобы нарушила договорные условия. Глава столичной территории Салли Барнс заявляла, что "незаконченные работы ухудшают общую эстетику, значение и репутацию района, отведенного под дипломатические миссии и иностранные представительства в столице страны". В сентябре 2022 года российское посольство в Австралии сообщало, что оспаривает в суде решение властей расторгнуть аренду участка. В конце мая дипмиссия сообщила, что австралийский суд признал постановление властей Канберры от августа 2022 года о прекращении аренды земельного участка "недействительным и не имеющим юридической силы". Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что решение правительства инициировать закон, который позволит обойти решение суда и прекратить аренду, продиктовано соображениями безопасности, поскольку участок находится недалеко от здания парламента.
https://ria.ru/20230606/hawkei-1876343177.html
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в мире, австралия, канберра, россия, дмитрий песков, энтони альбанезе
В мире, Австралия, Канберра, Россия, Дмитрий Песков, Энтони Альбанезе
В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики

Песков заявил, что Россия будет учитывать нагнетание Австралией русофобской истерики

© Фото : Unsplash / Dan FreemanСидней, Австралия
Сидней, Австралия - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Unsplash / Dan Freeman
Сидней, Австралия. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Австралия усердно продолжает русофобскую истерику, Россия будет это учитывать, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя решение Австралии расторгнуть договор аренды участка под дипмиссию РФ.
Ранее правительство Австралии внесло в парламент законопроект, который позволяет прекратить аренду земельного участка под здание российской дипмиссии в Канберре в обход решения суда.
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"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая происходит сейчас в странах коллективного Запада. Австралия там пытается быть отличником среди этих стран. Очередное недружественное проявление со стороны Австралии, будем это учитывать и в случае, если есть какие-то вопросы на повестке дня, которые нуждаются в принципе взаимности, тоже, соответственно, будем вести себя соответствующим образом", - сказал Песков.
Австралийское управление по делам федеральной столицы (УФС) одобрило строительство на участке в Канберре в 2020 году, с тех пор российское посольство занималось возведением здания консульства в соответствии с утвержденными планами. Власти Канберры решили расторгнуть договор с посольством РФ 16 августа 2022 года, утверждая, что отсрочка строительства там якобы нарушила договорные условия. Глава столичной территории Салли Барнс заявляла, что "незаконченные работы ухудшают общую эстетику, значение и репутацию района, отведенного под дипломатические миссии и иностранные представительства в столице страны".
В сентябре 2022 года российское посольство в Австралии сообщало, что оспаривает в суде решение властей расторгнуть аренду участка. В конце мая дипмиссия сообщила, что австралийский суд признал постановление властей Канберры от августа 2022 года о прекращении аренды земельного участка "недействительным и не имеющим юридической силы".
Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявлял, что решение правительства инициировать закон, который позволит обойти решение суда и прекратить аренду, продиктовано соображениями безопасности, поскольку участок находится недалеко от здания парламента.
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