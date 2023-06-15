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Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой - РИА Новости, 15.06.2023
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12:10 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878285916.html
Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой
Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой - РИА Новости, 15.06.2023
Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой
Посольство РФ в Австралии назвало шагом к разрушению отношений с Москвой расторжение договора аренды земельного участка для нового здания российской... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:10
2023-06-15T12:10
в мире
россия
австралия
канберра
энтони альбанезе
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии назвало шагом к разрушению отношений с Москвой расторжение договора аренды земельного участка для нового здания российской дипломатической миссии в Канберре. "Принятый австралийским парламентом законодательный акт о расторжении договора аренды Российской Федерацией земельного участка, где ведется строительство нового комплекса нашего посольства, - очередной шаг кабинета Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой", - говорится в распространенном в четверг комментарии российского посольства. Ранее в тот же день Альбанезе объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на угрозу "национальной безопасности" Австралии и увязал этот шаг с военными действиями России на Украине.
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россия
австралия
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в мире, россия, австралия, канберра, энтони альбанезе
В мире, Россия, Австралия, Канберра, Энтони Альбанезе
Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой

Посольство России в Австралии назвало расторжение договора аренды земли шагом к разрушению

© Фото : Embassy of Russia in AustraliaЗдание посольства России в Австралии
Здание посольства России в Австралии - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : Embassy of Russia in Australia
Здание посольства России в Австралии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии назвало шагом к разрушению отношений с Москвой расторжение договора аренды земельного участка для нового здания российской дипломатической миссии в Канберре.
"Принятый австралийским парламентом законодательный акт о расторжении договора аренды Российской Федерацией земельного участка, где ведется строительство нового комплекса нашего посольства, - очередной шаг кабинета Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой", - говорится в распространенном в четверг комментарии российского посольства.
Ранее в тот же день Альбанезе объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на угрозу "национальной безопасности" Австралии и увязал этот шаг с военными действиями России на Украине.
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