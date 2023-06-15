https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878285916.html

Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой

Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой - РИА Новости, 15.06.2023

Посольство в Канберре обвинило Австралию в разрушении отношений с Москвой

Посольство РФ в Австралии назвало шагом к разрушению отношений с Москвой расторжение договора аренды земельного участка для нового здания российской... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:10

2023-06-15T12:10

2023-06-15T12:10

в мире

россия

австралия

канберра

энтони альбанезе

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Посольство РФ в Австралии назвало шагом к разрушению отношений с Москвой расторжение договора аренды земельного участка для нового здания российской дипломатической миссии в Канберре. "Принятый австралийским парламентом законодательный акт о расторжении договора аренды Российской Федерацией земельного участка, где ведется строительство нового комплекса нашего посольства, - очередной шаг кабинета Энтони Альбанезе по пути преднамеренного и последовательного разрушения отношений с Москвой", - говорится в распространенном в четверг комментарии российского посольства. Ранее в тот же день Альбанезе объявил о принятии закона о расторжении аренды участка для недостроенного нового посольства России в Канберре рядом с австралийским парламентом. Премьер сослался на угрозу "национальной безопасности" Австралии и увязал этот шаг с военными действиями России на Украине.

https://ria.ru/20230606/18-hornet-1876341079.html

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австралия

канберра

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, австралия, канберра, энтони альбанезе