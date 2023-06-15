https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html

В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии

В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии - РИА Новости, 15.06.2023

В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии

Заявление властей Австралии о прекращении аренды земельного участка под здание российской дипмиссии в связи с якобы "угрозой" нацбезопасности является уже... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T11:38

2023-06-15T11:38

2023-06-15T11:38

в мире

россия

австралия

канберра

григорий карасин

энтони альбанезе

совет федерации рф

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Заявление властей Австралии о прекращении аренды земельного участка под здание российской дипмиссии в связи с якобы "угрозой" нацбезопасности является уже медицинским случаем, примером нарастающей шизофрении, написал в телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Правительство Австралии внесло в парламент законопроект, который позволяет прекратить аренду земельного участка под здание российской дипмиссии в Канберре в обход решения суда, сообщает телеканал ABC. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что решение правительства инициировать закон продиктовано соображениями безопасности, поскольку участок находится недалеко от здания парламента. "Примером нарастающей шизофрении в западном мире может служить появившееся заявление премьер-министра Австралии Энтони Албаниза о том, что его разведслужбы опасаются строительства нового здания посольства России в Канберре, которое, дескать, может стать угрозой национальной безопасности страны", - отметил Карасин. По его мнению, это "чисто медицинский случай". Австралийское управление по делам федеральной столицы (УФС) одобрило строительство на участке в Канберре в 2020 году, с тех пор российское посольство занималось возведением здания консульства в соответствии с утвержденными планами. Власти Канберры решили расторгнуть договор с посольством РФ 16 августа 2022 года, утверждая, что отсрочка строительства там якобы нарушила договорные условия. Глава столичной территории Салли Барнс заявляла, что "незаконченные работы ухудшают общую эстетику, значение и репутацию района, отведенного под дипломатические миссии и иностранные представительства в столице страны". В сентябре 2022 года российское посольство в Австралии сообщало, что оспаривает в суде решение властей расторгнуть аренду участка. В конце мая дипмиссия сообщила, что австралийский суд признал постановление властей Канберры от августа 2022 года о прекращении аренды земельного участка "недействительным и не имеющим юридической силы".

https://ria.ru/20230606/hawkei-1876343177.html

https://ria.ru/20230531/avstraliya-1875235516.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, австралия, канберра, григорий карасин, энтони альбанезе, совет федерации рф