https://ria.ru/20230615/avstraliya-1878274117.html
В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии
В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии - РИА Новости, 15.06.2023
В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии
Заявление властей Австралии о прекращении аренды земельного участка под здание российской дипмиссии в связи с якобы "угрозой" нацбезопасности является уже... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T11:38
2023-06-15T11:38
2023-06-15T11:38
в мире
россия
австралия
канберра
григорий карасин
энтони альбанезе
совет федерации рф
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Заявление властей Австралии о прекращении аренды земельного участка под здание российской дипмиссии в связи с якобы "угрозой" нацбезопасности является уже медицинским случаем, примером нарастающей шизофрении, написал в телеграм-канале глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Правительство Австралии внесло в парламент законопроект, который позволяет прекратить аренду земельного участка под здание российской дипмиссии в Канберре в обход решения суда, сообщает телеканал ABC. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что решение правительства инициировать закон продиктовано соображениями безопасности, поскольку участок находится недалеко от здания парламента. "Примером нарастающей шизофрении в западном мире может служить появившееся заявление премьер-министра Австралии Энтони Албаниза о том, что его разведслужбы опасаются строительства нового здания посольства России в Канберре, которое, дескать, может стать угрозой национальной безопасности страны", - отметил Карасин. По его мнению, это "чисто медицинский случай". Австралийское управление по делам федеральной столицы (УФС) одобрило строительство на участке в Канберре в 2020 году, с тех пор российское посольство занималось возведением здания консульства в соответствии с утвержденными планами. Власти Канберры решили расторгнуть договор с посольством РФ 16 августа 2022 года, утверждая, что отсрочка строительства там якобы нарушила договорные условия. Глава столичной территории Салли Барнс заявляла, что "незаконченные работы ухудшают общую эстетику, значение и репутацию района, отведенного под дипломатические миссии и иностранные представительства в столице страны". В сентябре 2022 года российское посольство в Австралии сообщало, что оспаривает в суде решение властей расторгнуть аренду участка. В конце мая дипмиссия сообщила, что австралийский суд признал постановление властей Канберры от августа 2022 года о прекращении аренды земельного участка "недействительным и не имеющим юридической силы".
https://ria.ru/20230606/hawkei-1876343177.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, россия, австралия, канберра, григорий карасин, энтони альбанезе, совет федерации рф
В мире, Россия, Австралия, Канберра, Григорий Карасин, Энтони Альбанезе, Совет Федерации РФ
В СФ ответили на слова властей Австралии об угрозе от российской дипмиссии
Сенатор назвал заявление властей Австралии об угрозе от дипмиссии России шизофренией
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости.
Заявление властей Австралии о прекращении аренды земельного участка под здание российской дипмиссии в связи с якобы "угрозой" нацбезопасности является уже медицинским случаем, примером нарастающей шизофрении, написал в телеграм-канале
глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Правительство Австралии внесло в парламент законопроект, который позволяет прекратить аренду земельного участка под здание российской дипмиссии в Канберре
в обход решения суда, сообщает телеканал ABC. Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе
заявил, что решение правительства инициировать закон продиктовано соображениями безопасности, поскольку участок находится недалеко от здания парламента.
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"Примером нарастающей шизофрении в западном мире может служить появившееся заявление премьер-министра Австралии Энтони Албаниза о том, что его разведслужбы опасаются строительства нового здания посольства России в Канберре, которое, дескать, может стать угрозой национальной безопасности страны", - отметил Карасин.
По его мнению, это "чисто медицинский случай".
Австралийское управление по делам федеральной столицы (УФС) одобрило строительство на участке в Канберре в 2020 году, с тех пор российское посольство занималось возведением здания консульства в соответствии с утвержденными планами. Власти Канберры решили расторгнуть договор с посольством РФ 16 августа 2022 года, утверждая, что отсрочка строительства там якобы нарушила договорные условия. Глава столичной территории Салли Барнс заявляла, что "незаконченные работы ухудшают общую эстетику, значение и репутацию района, отведенного под дипломатические миссии и иностранные представительства в столице страны".
В сентябре 2022 года российское посольство в Австралии сообщало, что оспаривает в суде решение властей расторгнуть аренду участка. В конце мая дипмиссия сообщила, что австралийский суд признал постановление властей Канберры от августа 2022 года о прекращении аренды земельного участка "недействительным и не имеющим юридической силы".
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