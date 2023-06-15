https://ria.ru/20230615/arktika-1878224220.html
Минвостокразвития: санкции Запада не помешали развитию российской Арктики
Минвостокразвития: санкции Запада не помешали развитию российской Арктики - РИА Новости, 15.06.2023
Минвостокразвития: санкции Запада не помешали развитию российской Арктики
Западные санкции не помешали развитию Арктической зоны РФ, инвестиционные проекты реализуются, растут темпы ввода предприятий, сообщило в Telegram-канале... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:05
2023-06-15T09:05
2023-06-15T09:05
экономика
россия
арктика
министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Западные санкции не помешали развитию Арктической зоны РФ, инвестиционные проекты реализуются, растут темпы ввода предприятий, сообщило в Telegram-канале Минвостокразвития России. "Санкции не смогли затормозить развитие российской Арктики. Каждый пятый инициированный инвестиционный проект в Арктике вышел в операционную стадию, более 50% проектируются или уже строятся. Темпы ввода предприятий растут", - говорится в сообщении. По данным Минвостокразвития, в 2022 году запущено в эксплуатацию 56 проектов, а за первые 5 месяцев текущего года - уже 46. Создается 38,5 тысяч рабочих мест. "Всего за последние три года успешно завершены 153 проекта, реализованных в Арктике с использованием механизмов господдержки. Создано более 13 тысяч новых рабочих мест", - отмечается в сообщении. Западные страны после начала спецоперации РФ на Украине ввели в отношении России ряд жестких санкций, в том числе была заморожена примерно половина валютных резервов страны - около 300 миллиардов долларов. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
https://ria.ru/20230522/arktika-1873348591.html
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экономика, россия, арктика, министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)
Экономика, Россия, Арктика, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития России)
Минвостокразвития: санкции Запада не помешали развитию российской Арктики
Минвостокразвития: санкции Запада не смогли затормозить развитие Арктической зоны России