https://ria.ru/20230615/arkhangelsk-1878381795.html

В Архангельской области создали инвестпроект для высокотехнологичного СРЗ

В Архангельской области создали инвестпроект для высокотехнологичного СРЗ - РИА Новости, 15.06.2023

В Архангельской области создали инвестпроект для высокотехнологичного СРЗ

В Архангельской области сформирован инвестпроект по строительству высокотехнологичного судоремонтного предприятия, что позволит быстро обновлять флот и решать... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:14

2023-06-15T16:14

2023-06-15T16:14

архангельская область

экономика

архангельская область

александр цыбульский

пмэф

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АРХАНГЕЛЬСК, 15 июн - РИА Новости. В Архангельской области сформирован инвестпроект по строительству высокотехнологичного судоремонтного предприятия, что позволит быстро обновлять флот и решать задачи по развитию Северного морского пути, сообщила пресс-служба правительства региона. Об этом шла речь на панельной сессии "Российский флот для новых морских транспортных коридоров", которая состоялась сегодня в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума. Участники, в числе которых был губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, говорили о перспективах развития новых транспортных коридоров, которые напрямую зависят от научно-технологического потенциала и возможностей промышленного комплекса страны. Архангельская область является российским центром судостроения и судоремонта, а оборонные гиганты Северодвинска - "Севмаш", "Звездочка", "Арктика" - строят и ремонтируют суперсовременные атомные подводные лодки и военные корабли. Глава региона сообщил, что эти предприятия обладают опытом в реализации гражданских арктических проектов, в частности, строительства морских ледостойких платформ и специализированных судов для обустройства и эксплуатации месторождений нефти и газа на Арктическом шельфе, и в этом смысле у предприятий оборонного комплекса и в гражданском судостроении есть хорошие компетенции. "Центр пропульсивных систем на "Звездочке" выпускает винторулевые колонки, которые сегодня уже стоят практически на всех атомных судах. И мы готовы заменить западные аналоги, которые предполагались на предыдущих проектах и сегодня стали недоступны. Конечно, проблема в том, что пока они дороже, чем китайские", - сказал Цыбульский, отметив, что сейчас крайне важно поддержать производство, потому что тогда винторулевые колонки войдут в серию, станут дешевле, и Россия не будет зависеть от импорта в этой части. Цыбульский отметил также, что помимо судостроения, также важнейшим направлением для региона является и судоремонт. Инвестиционные программы архангельских предприятий по обновлению мощностей для судоремонта на сегодняшний день оцениваются практически в 50 миллиардов рублей. "Это и новые плавучие доки, и наливная док-станция, и хорошая трансформация, и строительство новых цехов. Задел серьезный, но в основном эти мощности на сегодня будут обслуживать военные суда. Однако и гражданский флот нуждается в них не меньше", - сказал глава региона. Участники панельной дискуссии, в частности, отметили, что одной из основных проблем отрасли судоходства сегодня является значительное старение флота без быстрой возможности его обновления. По словам Цыбульского, с учетом задач по увеличению грузооборота по Северному морскому пути до 220 миллионов тонн к 2035 году, интенсивность использования судов вырастет в разы, а значит и срок службы их будет намного короче, чем это есть сегодня, и это тоже нельзя не учитывать. Глава региона добавил, что результаты исследования показали, что сегодня потребность в судоремонте в два раза превышает имеющиеся мощности судоремонтных предприятий всего Северо-Западного федерального округа. Частично решить проблему, по мнению главы региона, может реализация проекта по строительству высокотехнологичного судоремонтного предприятия в Архангельской области. "Соответствующее инвестпредложение уже сформировано. Потенциальный инвестор получит готовый пакет: предложения по площадкам для размещения нового производства, оценку объема затрат на его создание, объем потенциальных заказов, а также возможность стать резидентом АЗРФ или ТОРа", - говорится в сообщении пресс-службы правительства области. Цыбульский добавил, что власти региона с нетерпением ждут решение по обнулению НДС для судоремонтных предприятий. Кроме того, считает губернатор, для развития Севморпути необходимо рассмотреть вопрос субсидирования перевозок по СМП. "Такая мера необходима, чтобы важнейший для России транспортный коридор заработал в полную силу и получил экономическую рентабельность и обоснованность", - резюмировал архангельский губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230615/smp-1878244251.html

https://ria.ru/20230517/sevmorput-1872409758.html

архангельская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, архангельская область, александр цыбульский, пмэф