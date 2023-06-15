https://ria.ru/20230615/arest-1878462936.html

В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах

В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах - РИА Новости, 15.06.2023

В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах

Американские власти арестовали гражданина России Руслана Астамирова, которого они обвиняют в причастности к кибервымогательствам, сообщило министерство юстиции... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T20:07

2023-06-15T20:07

2023-06-15T20:26

сша

в мире

технологии

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871648308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ffa281c420b5e17cb94dc18a52daf0d6.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американские власти арестовали гражданина России Руслана Астамирова, которого они обвиняют в причастности к кибервымогательствам, сообщило министерство юстиции США.Следствие, согласно пресс-релизу, подозревает, что 20-летний Астамиров непосредственно осуществил по меньшей мере пять атак на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit.Астамиров, который должен в четверг предстать перед судом, как утверждается, стал третьим обвиненным членом коллектива хакеров, которых обвиняют в использовании LockBit, и вторым задержанным.Молодому человеку предъявлены два обвинения - в заговоре с целью совершения мошенничества с применением проводных средств связи и заговоре с целью причинения преднамеренного ущерба компьютерной технике и передачи требований выкупа. Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – пять.Правоохранительные органы США утверждают, что хакеры, вооружившиеся LockBit, осуществили 1,4 тысячи атак на компьютерные сети по всему миру, требовали за их разблокировку на общую сумму более 100 миллионов долларов и получили от своих жертв "по меньшей мере десятки миллионов" в криптовалюте.

https://ria.ru/20230516/khaker-1872238639.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, в мире, технологии, россия