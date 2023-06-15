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В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах
В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах - РИА Новости, 15.06.2023
В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах
Американские власти арестовали гражданина России Руслана Астамирова, которого они обвиняют в причастности к кибервымогательствам, сообщило министерство юстиции... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T20:07
2023-06-15T20:07
2023-06-15T20:26
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ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американские власти арестовали гражданина России Руслана Астамирова, которого они обвиняют в причастности к кибервымогательствам, сообщило министерство юстиции США.Следствие, согласно пресс-релизу, подозревает, что 20-летний Астамиров непосредственно осуществил по меньшей мере пять атак на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit.Астамиров, который должен в четверг предстать перед судом, как утверждается, стал третьим обвиненным членом коллектива хакеров, которых обвиняют в использовании LockBit, и вторым задержанным.Молодому человеку предъявлены два обвинения - в заговоре с целью совершения мошенничества с применением проводных средств связи и заговоре с целью причинения преднамеренного ущерба компьютерной технике и передачи требований выкупа. Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – пять.Правоохранительные органы США утверждают, что хакеры, вооружившиеся LockBit, осуществили 1,4 тысячи атак на компьютерные сети по всему миру, требовали за их разблокировку на общую сумму более 100 миллионов долларов и получили от своих жертв "по меньшей мере десятки миллионов" в криптовалюте.
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сша, в мире, технологии, россия
США, В мире, Технологии, Россия
В США арестовали россиянина по обвинению в кибервымогательствах
В США арестовали россиянина Астамирова по обвинению в кибервымогательствах
ВАШИНГТОН, 15 июн – РИА Новости. Американские власти арестовали гражданина России Руслана Астамирова, которого они обвиняют в причастности к кибервымогательствам, сообщило министерство юстиции США.
Следствие, согласно пресс-релизу, подозревает, что 20-летний Астамиров непосредственно осуществил по меньшей мере пять атак на компьютерные системы в США и других странах с применением вредоносной программы LockBit.
Астамиров, который должен в четверг предстать перед судом, как утверждается, стал третьим обвиненным членом коллектива хакеров, которых обвиняют в использовании LockBit, и вторым задержанным.
Молодому человеку предъявлены два обвинения - в заговоре с целью совершения мошенничества с применением проводных средств связи и заговоре с целью причинения преднамеренного ущерба компьютерной технике и передачи требований выкупа. Максимальное наказание по первой статье составляет 20 лет лишения свободы, по второй – пять.
Правоохранительные органы США утверждают, что хакеры, вооружившиеся LockBit, осуществили 1,4 тысячи атак на компьютерные сети по всему миру, требовали за их разблокировку на общую сумму более 100 миллионов долларов и получили от своих жертв "по меньшей мере десятки миллионов" в криптовалюте.
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