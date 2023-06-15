https://ria.ru/20230615/alzhir-1878397722.html

Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов

Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов

Россия и Алжир планируют активизировать сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии. Соответствующая... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:56

2023-06-15T16:56

2023-06-15T16:57

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россия

алжир (республика)

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир планируют активизировать сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: в области энергетики... активизация сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html

россия

алжир (республика)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, алжир (республика)