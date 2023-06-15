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Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов - РИА Новости, 15.06.2023
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16:56 15.06.2023 (обновлено: 16:57 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878397722.html
Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов
Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов - РИА Новости, 15.06.2023
Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов
Россия и Алжир планируют активизировать сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии. Соответствующая... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:56
2023-06-15T16:57
экономика
россия
алжир (республика)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир планируют активизировать сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля. "Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: в области энергетики... активизация сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
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экономика, россия, алжир (республика)
Экономика, Россия, Алжир (республика)
Россия и Алжир активизируют сотрудничество по добыче углеводородов

Россия и Алжир договорились сотрудничать в нефтехимии и по разведке и добыче углеводородов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир планируют активизировать сотрудничество в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии. Соответствующая декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
«
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: в области энергетики... активизация сотрудничества в области разведки и добычи углеводородов, переработки нефти и газа, нефтехимии", - говорится в документе.
Пребывание в СССР президента Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Бен Беллы. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и президент Алжира Ахмед Бен Белла (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Межгосударственные отношения России и Алжира
14 июня, 00:17
 
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