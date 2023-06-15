Россия и Алжир выступили за недопустимость замалчивания фактов колониализма
Россия и Алжир выступили за недопустимость искажения истории и пересмотра итогов войны
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир выступают за недопустимость искажения истории и пересмотра итогов Второй Мировой мировой войны, замалчивания и фальсификации истории колониализма. Соответствующая Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля.
"Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В политической области... твердое отстаивание принципа недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, замалчивания и фальсификации истории колониализма и ущерба, причиненного иностранной оккупацией, поощрения реабилитации и героизации нацизма, разжигания русофобии, исламофобии, расовой дискриминации, неонацизма и ксенофобии, преодоление неоколониальной зависимости и устранение неравенства", - говорится в сообщении.