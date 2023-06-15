https://ria.ru/20230615/alzhir-1878392703.html

Россия и Алжир выступили за недопустимость замалчивания фактов колониализма

Россия и Алжир выступили за недопустимость замалчивания фактов колониализма - РИА Новости, 15.06.2023

Россия и Алжир выступили за недопустимость замалчивания фактов колониализма

Россия и Алжир выступают за недопустимость искажения истории и пересмотра итогов Второй Мировой мировой войны, замалчивания и фальсификации истории... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:46

2023-06-15T16:46

2023-06-15T17:05

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия и Алжир выступают за недопустимость искажения истории и пересмотра итогов Второй Мировой мировой войны, замалчивания и фальсификации истории колониализма. Соответствующая Декларация об углубленном стратегическом партнерстве между РФ и Алжирской Народной Демократической Республикой опубликована на сайте Кремля."Российская Федерация и Алжирская Народная Демократическая Республика... заявляют следующее: В политической области... твердое отстаивание принципа недопустимости искажения истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, замалчивания и фальсификации истории колониализма и ущерба, причиненного иностранной оккупацией, поощрения реабилитации и героизации нацизма, разжигания русофобии, исламофобии, расовой дискриминации, неонацизма и ксенофобии, преодоление неоколониальной зависимости и устранение неравенства", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230615/situatsiya-1878386630.html

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алжир (республика)

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, алжир (республика)