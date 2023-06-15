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"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2023
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16:39 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878390421.html
"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин
"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2023
"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин
"Росатом" готов поучаствовать в совместных проектах в Алжире, в том числе в медицине или сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:39
2023-06-15T16:39
алжир (республика)
россия
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
новости - ядерные технологии
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" готов поучаствовать в совместных проектах в Алжире, в том числе в медицине или сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. "Знаем, что в Алжире проявляют интерес к развитию национальной атомной энергетики. Корпорация "Росатом", располагающая уникальным опытом и компетенциями, не имеющими аналогов в мире, готова поучаствовать в совместных проектах, в том числе связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий – например, в сфере медицины или в области сельского хозяйства", - сказал Путин по итогам российско-алжирских переговоров.
https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html
алжир (республика)
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алжир (республика), россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии
Алжир (республика), Россия, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Новости - Ядерные технологии
"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин

Путин: "Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, включая неатомные

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Логотип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" готов поучаствовать в совместных проектах в Алжире, в том числе в медицине или сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин.
"Знаем, что в Алжире проявляют интерес к развитию национальной атомной энергетики. Корпорация "Росатом", располагающая уникальным опытом и компетенциями, не имеющими аналогов в мире, готова поучаствовать в совместных проектах, в том числе связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий – например, в сфере медицины или в области сельского хозяйства", - сказал Путин по итогам российско-алжирских переговоров.
Пребывание в СССР президента Алжирской Народной Демократической Республики Ахмеда Бен Беллы. Первый секретарь ЦК КПСС, председатель Совета Министров СССР Никита Хрущев и президент Алжира Ахмед Бен Белла (слева направо) - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Межгосударственные отношения России и Алжира
14 июня, 00:17
 
Алжир (республика)РоссияВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Новости - Ядерные технологии
 
 
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