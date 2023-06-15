https://ria.ru/20230615/alzhir-1878390421.html

"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин

"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин - РИА Новости, 15.06.2023

"Росатом" готов участвовать в совместных проектах в Алжире, заявил Путин

"Росатом" готов поучаствовать в совместных проектах в Алжире, в том числе в медицине или сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:39

2023-06-15T16:39

2023-06-15T16:39

алжир (республика)

россия

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

новости - ядерные технологии

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. "Росатом" готов поучаствовать в совместных проектах в Алжире, в том числе в медицине или сельском хозяйстве, заявил президент России Владимир Путин. "Знаем, что в Алжире проявляют интерес к развитию национальной атомной энергетики. Корпорация "Росатом", располагающая уникальным опытом и компетенциями, не имеющими аналогов в мире, готова поучаствовать в совместных проектах, в том числе связанных с неэнергетическим применением ядерных технологий – например, в сфере медицины или в области сельского хозяйства", - сказал Путин по итогам российско-алжирских переговоров.

https://ria.ru/20230614/diplomatiya-1877764758.html

алжир (республика)

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

алжир (республика), россия, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", новости - ядерные технологии