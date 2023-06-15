Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент
Президент Алжира Теббун: давление иностранных государств не повлияет на поддержку России
© Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
© Сергей Пятаков
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Давление иностранных государств не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун.
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"Большое спасибо за гостеприимство. Оно свидетельствует о глубине отношений и дружбе, которая существует между Алжиром и Российской Федерацией. Наши отношения никогда не менялись, уже 60 лет Алжир всегда поддерживает Россию. Сегодня, может быть, какое-то давление иностранных государств (оказывается. — Прим. ред.) на нас, но это никогда не сможет повлиять на наши отношения", — сказал он на переговорах с Владимиром Путиным.
Президент Алжира подчеркнул, что североафриканская страна сохранила независимость благодаря поддержке Москвы, которая обеспечивает государство оружием.
Теббун также предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС и работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для Москвы и носят стратегический характер.
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"Забегая вперед, отмечу, мы будем рады Вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите Россия — Африка", — сказал российский лидер.
Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран.