Рейтинг@Mail.ru
Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:18 15.06.2023 (обновлено: 16:00 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878337178.html
Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент
Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент - РИА Новости, 15.06.2023
Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент
Давление иностранных государств не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T14:18
2023-06-15T16:00
россия
алжир (республика)
абдельмаджид теббун
владимир путин
политика
брикс
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878346962_0:411:2829:2002_1920x0_80_0_0_0618bdb824063a62ba375a010d59ad3b.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Давление иностранных государств не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун."Большое спасибо за гостеприимство. Оно свидетельствует о глубине отношений и дружбе, которая существует между Алжиром и Российской Федерацией. Наши отношения никогда не менялись, уже 60 лет Алжир всегда поддерживает Россию. Сегодня, может быть, какое-то давление иностранных государств (оказывается. — Прим. ред.) на нас, но это никогда не сможет повлиять на наши отношения", — сказал он на переговорах с Владимиром Путиным.Президент Алжира подчеркнул, что североафриканская страна сохранила независимость благодаря поддержке Москвы, которая обеспечивает государство оружием. Теббун также предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС и работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для Москвы и носят стратегический характер.&quot;Забегая вперед, отмечу, мы будем рады Вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите Россия — Африка&quot;, — сказал российский лидер.Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран.
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878342082.html
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
россия
алжир (республика)
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878346962_108:0:2777:2002_1920x0_80_0_0_3b34b992e8d2741314284a453c605692.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин, политика, брикс, москва
Россия, Алжир (республика), Абдельмаджид Теббун, Владимир Путин, Политика, БРИКС, Москва
Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент

Президент Алжира Теббун: давление иностранных государств не повлияет на поддержку России

© Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
© Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время встречи в Кремле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Давление иностранных государств не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун.
«
"Большое спасибо за гостеприимство. Оно свидетельствует о глубине отношений и дружбе, которая существует между Алжиром и Российской Федерацией. Наши отношения никогда не менялись, уже 60 лет Алжир всегда поддерживает Россию. Сегодня, может быть, какое-то давление иностранных государств (оказывается. — Прим. ред.) на нас, но это никогда не сможет повлиять на наши отношения", — сказал он на переговорах с Владимиром Путиным.
Президент Алжира подчеркнул, что североафриканская страна сохранила независимость благодаря поддержке Москвы, которая обеспечивает государство оружием.
Теббун также предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС и работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
Мужественный народ Алжира отстоял свою независимость, заявил Путин
Вчера, 14:31
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для Москвы и носят стратегический характер.
«

"Забегая вперед, отмечу, мы будем рады Вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите Россия — Африка", — сказал российский лидер.

Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.
БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран.
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 03.06.2023
Запада становится все меньше. А БРИКС — все больше
3 июня, 08:00
 
РоссияАлжир (республика)Абдельмаджид ТеббунВладимир ПутинПолитикаБРИКСМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала