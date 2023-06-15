https://ria.ru/20230615/alzhir-1878337178.html

Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент

Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент - РИА Новости, 15.06.2023

Давление Запада не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент

Давление иностранных государств не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T14:18

2023-06-15T14:18

2023-06-15T16:00

россия

алжир (республика)

абдельмаджид теббун

владимир путин

политика

брикс

москва

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Давление иностранных государств не повлияет на поддержку Алжиром России, заявил президент страны Абдельмаджид Теббун."Большое спасибо за гостеприимство. Оно свидетельствует о глубине отношений и дружбе, которая существует между Алжиром и Российской Федерацией. Наши отношения никогда не менялись, уже 60 лет Алжир всегда поддерживает Россию. Сегодня, может быть, какое-то давление иностранных государств (оказывается. — Прим. ред.) на нас, но это никогда не сможет повлиять на наши отношения", — сказал он на переговорах с Владимиром Путиным.Президент Алжира подчеркнул, что североафриканская страна сохранила независимость благодаря поддержке Москвы, которая обеспечивает государство оружием. Теббун также предложил ускорить вступление Алжира в БРИКС и работать над тем, чтобы уменьшить зависимость от доллара и евро.Президент России Владимир Путин, в свою очередь, отметил, что отношения с Алжиром имеют особое значение для Москвы и носят стратегический характер."Забегая вперед, отмечу, мы будем рады Вас видеть в Петербурге в конце июля на втором саммите Россия — Африка", — сказал российский лидер.Второй саммит Россия — Африка состоится в Санкт-Петербурге 26-29 июля.БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. К экономическому блоку намерены присоединиться еще несколько стран.

https://ria.ru/20230615/alzhir-1878342082.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, алжир (республика), абдельмаджид теббун, владимир путин, политика, брикс, москва