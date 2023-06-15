https://ria.ru/20230615/alzhir-1878313462.html

Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира

Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира - РИА Новости, 15.06.2023

Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира

Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T13:13

2023-06-15T13:13

2023-06-15T13:13

россия

дмитрий песков

владимир путин

абдельмаджид теббун

алжир (республика)

политика

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед в честь гостя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Далее начнется международная часть рабочего дня президента. Проходит государственный визит президента Алжирской Народной Демократической Республики Теббуна. Поскольку статус государственного визита, будет в Георгиевском зале церемония официальной встречи, будет беседа с Теббуном в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном (составе – ред.)", - сказал Песков журналистам. Кроме того, добавил он, будет подписан целый ряд документов - важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами и другие документы. "Государственный обед также даст президент Путин в честь нашего гостя из Алжира", - сказал пресс-секретарь главы РФ. Вечером российский президент продолжит готовиться к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое пройдет в пятницу, добавил Песков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/alzhir-1878142347.html

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россия

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Екатерина Зайцева

россия, дмитрий песков, владимир путин, абдельмаджид теббун, алжир (республика), политика