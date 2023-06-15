Рейтинг@Mail.ru
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/alzhir-1878313462.html
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира - РИА Новости, 15.06.2023
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира
Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:13
2023-06-15T13:13
россия
дмитрий песков
владимир путин
абдельмаджид теббун
алжир (республика)
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878273545_0:130:3108:1878_1920x0_80_0_0_7ec9293de7bb2e53bb11c3fb7045e7bb.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед в честь гостя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Далее начнется международная часть рабочего дня президента. Проходит государственный визит президента Алжирской Народной Демократической Республики Теббуна. Поскольку статус государственного визита, будет в Георгиевском зале церемония официальной встречи, будет беседа с Теббуном в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном (составе – ред.)", - сказал Песков журналистам. Кроме того, добавил он, будет подписан целый ряд документов - важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами и другие документы. "Государственный обед также даст президент Путин в честь нашего гостя из Алжира", - сказал пресс-секретарь главы РФ. Вечером российский президент продолжит готовиться к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое пройдет в пятницу, добавил Песков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/alzhir-1878142347.html
https://ria.ru/20230614/voprosy-1878075309.html
россия
алжир (республика)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878273545_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_a403bc4254967365736c0bc10e651f7b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, владимир путин, абдельмаджид теббун, алжир (республика), политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Алжир (республика), Политика
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира

Песков: Путин в четверг встретится с президентом Алжира и даст государственный обед

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПрезидент Алжира Абдельмаджид Теббун во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед в честь гостя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Далее начнется международная часть рабочего дня президента. Проходит государственный визит президента Алжирской Народной Демократической Республики Теббуна. Поскольку статус государственного визита, будет в Георгиевском зале церемония официальной встречи, будет беседа с Теббуном в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном (составе – ред.)", - сказал Песков журналистам.
Президент Алжира Абдельмаджид Теббун - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Президент Алжира выразил желание укреплять отношения с Россией
14 июня, 18:12
Кроме того, добавил он, будет подписан целый ряд документов - важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами и другие документы.
"Государственный обед также даст президент Путин в честь нашего гостя из Алжира", - сказал пресс-секретарь главы РФ.
Вечером российский президент продолжит готовиться к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое пройдет в пятницу, добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Ушаков рассказал, какие вопросы обсудят президенты России и Алжира
14 июня, 15:25
 
РоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинАбдельмаджид ТеббунАлжир (республика)Политика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала