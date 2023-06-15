https://ria.ru/20230615/alzhir-1878313462.html
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира - РИА Новости, 15.06.2023
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира
Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T13:13
2023-06-15T13:13
2023-06-15T13:13
россия
дмитрий песков
владимир путин
абдельмаджид теббун
алжир (республика)
политика
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед в честь гостя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. "Далее начнется международная часть рабочего дня президента. Проходит государственный визит президента Алжирской Народной Демократической Республики Теббуна. Поскольку статус государственного визита, будет в Георгиевском зале церемония официальной встречи, будет беседа с Теббуном в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном (составе – ред.)", - сказал Песков журналистам. Кроме того, добавил он, будет подписан целый ряд документов - важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами и другие документы. "Государственный обед также даст президент Путин в честь нашего гостя из Алжира", - сказал пресс-секретарь главы РФ. Вечером российский президент продолжит готовиться к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое пройдет в пятницу, добавил Песков. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/alzhir-1878142347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий песков, владимир путин, абдельмаджид теббун, алжир (республика), политика
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Абдельмаджид Теббун, Алжир (республика), Политика
Путин даст государственный обед в честь визита президента Алжира
Песков: Путин в четверг встретится с президентом Алжира и даст государственный обед
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в четверг проведет переговоры с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном, подпишет ряд документов и даст государственный обед в честь гостя, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Далее начнется международная часть рабочего дня президента. Проходит государственный визит президента Алжирской Народной Демократической Республики Теббуна. Поскольку статус государственного визита, будет в Георгиевском зале церемония официальной встречи, будет беседа с Теббуном в узком составе, российско-алжирские переговоры в расширенном (составе – ред.)", - сказал Песков журналистам.
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Кроме того, добавил он, будет подписан целый ряд документов - важная декларация об углубленном стратегическом партнерстве между двумя странами и другие документы.
"Государственный обед также даст президент Путин в честь нашего гостя из Алжира", - сказал пресс-секретарь главы РФ.
Вечером российский президент продолжит готовиться к пленарному заседанию Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое пройдет в пятницу, добавил Песков.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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