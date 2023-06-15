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Тверские алмазы получили высокую оценку на зарубежной выставке

Тверские алмазы получили высокую оценку на зарубежной выставке - РИА Новости, 15.06.2023

Тверские алмазы получили высокую оценку на зарубежной выставке

Произведенные в Тверской области синтетические алмазы получили высокую оценку на выставке в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T23:27

2023-06-15T23:27

2023-06-15T23:27

тверская область

кимры

игорь руденя

тверская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Произведенные в Тверской области синтетические алмазы получили высокую оценку на выставке в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума. В прошлом году на ПМЭФ регион подписал соглашение о намерениях по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области. Документ предполагал формирование кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов, с применением которых связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, полупроводниковой промышленности. "Тестовое производство запущено. Были сделаны синтетические алмазы, на первой партии. Сейчас завозится оборудование для формирования второй и последующих линий... Были привлечены огранщики из зарубежных стран... Продукция наших искусственных, синтетических алмазов и уже сделанных из них бриллиантов тестировалась на выставке в Саудовской Аравии и получила очень высокую оценку", - сообщил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

кимры

тверская область

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кимры, игорь руденя, тверская область