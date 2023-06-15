Тверские алмазы получили высокую оценку на зарубежной выставке

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Произведенные в Тверской области синтетические алмазы получили высокую оценку на выставке в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума. В прошлом году на ПМЭФ регион подписал соглашение о намерениях по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области. Документ предполагал формирование кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов, с применением которых связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, полупроводниковой промышленности. "Тестовое производство запущено. Были сделаны синтетические алмазы, на первой партии. Сейчас завозится оборудование для формирования второй и последующих линий... Были привлечены огранщики из зарубежных стран... Продукция наших искусственных, синтетических алмазов и уже сделанных из них бриллиантов тестировалась на выставке в Саудовской Аравии и получила очень высокую оценку", - сообщил губернатор. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Произведенные в Тверской области синтетические алмазы получили высокую оценку на выставке в Саудовской Аравии, сообщил РИА Новости губернатор Игорь Руденя в рамках Петербургского международного экономического форума.
В прошлом году на ПМЭФ регион подписал соглашение о намерениях по созданию инновационно-промышленного парка на площадке Савёловского машиностроительного завода в городе Кимры Тверской области. Документ предполагал формирование кластера предприятий по синтезу и обработке высокочистых синтетических алмазов, с применением которых связано развитие микроэлектроники, высокоточных оптических приборов и систем последнего поколения, медицины, полупроводниковой промышленности.
"Тестовое производство запущено. Были сделаны синтетические алмазы, на первой партии. Сейчас завозится оборудование для формирования второй и последующих линий... Были привлечены огранщики из зарубежных стран... Продукция наших искусственных, синтетических алмазов и уже сделанных из них бриллиантов тестировалась на выставке в Саудовской Аравии и получила очень высокую оценку", - сообщил губернатор.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, посетившая юбилейный Петербургский форум, рассказала РИА Новости, что могла бы рассмотреть возможность получения гражданства России. Но только после того, как дочитает "Войну и мир".
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и гендиректор АО "РЭЦ" Вероника Никишина подписали на форуме соглашение по интеграции инвестиционного портала региона с федеральной цифровой платформой "Мой экспорт". Оно позволит предприятиям получать меры поддержки через "одно окно".
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