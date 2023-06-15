https://ria.ru/20230615/akvarius-1878456046.html

Руденя: "Аквариус" увеличит производство компьютеров в Тверской области

Руденя: "Аквариус" увеличит производство компьютеров в Тверской области - РИА Новости, 15.06.2023

Руденя: "Аквариус" увеличит производство компьютеров в Тверской области

Группа компаний "Аквариус" при поддержке фонда развития промышленности увеличит производство компьютерного оборудования в Тверской области до 2,5 миллиона... РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:33

2023-06-15T19:33

2023-06-15T19:33

тверская область

тверь

игорь руденя

пмэф 2023

технологии

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ТВЕРЬ, 15 июн – РИА Новости. Группа компаний "Аквариус" при поддержке фонда развития промышленности увеличит производство компьютерного оборудования в Тверской области до 2,5 миллиона устройств в год, сообщает пресс-служба регионального правительства.На площадке Петербургского международного экономического форума губернатор региона Игорь Руденя в четверг провёл встречу с директором фонда развития промышленности Романом Петруца и руководством ООО "ПК Аквариус". Обсуждалась реализация инвестиционного проекта по локализации производства компьютерной техники и IT-решений "Аквариус" на территории Тверской области.Подписано соглашение о предоставлении группе компаний "Аквариус" по программе "Приоритетные проекты" льготного займа на 2,26 миллиарда рублей под 1% годовых для запуска серийного производства серверного и компьютерного оборудования. Подписи под документом поставили директор ФРП Роман Петруца и президент ГК "Аквариус" Владимир Степанов."Соглашение между федеральным фондом развития промышленности и компанией "Аквариус" имеет большое значение для обеспечения технологического суверенитета нашей страны в электронной промышленности. Поддержка позволит предприятию реализовать на территории Тверской области крупный инвестиционный проект по созданию отечественного сборочного производства вычислительной техники", - отметил Руденя.По словам Степанова, благодаря льготному возвратному финансированию ФРП будет создано новое современное производство под Тверью."Закупка оборудования даст возможность "Аквариусу" серьезно увеличить выпуск серверов и компьютеров собственной разработки, что удовлетворит запросы внутреннего рынка на отечественные устройства", – сказал Степанов.В течение одного года ООО "ПК Аквариус" уже вложено порядка 2 миллиардов рублей инвестиций, создано 280 рабочих мест и налажено производство мини-компьютеров, ноутбуков, планшетов и карманных персональных компьютеров, обеспеченных современными технологиями защиты среды передачи данных.Финансовая поддержка ФРП позволит увеличить производственные мощности до 2,5 миллиона устройств в год. "Аквариус" планирует запустить на производственном комплексе в Твери серийное сборочное производство серверного и компьютерного оборудования под брендом Aquarius. На площадке будут выпускать серверы, моноблоки, персональные компьютеры и автоматизированные рабочие места, ноутбуки-трансформеры, планшетные компьютеры, смартфоны и другое оборудование.

https://ria.ru/20230615/park-1878380166.html

https://ria.ru/20230615/rudenya-1878358918.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, пмэф 2023, технологии