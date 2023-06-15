https://ria.ru/20230615/aktivy-1878445553.html

В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине

В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине - РИА Новости, 15.06.2023

В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине

В сенате США представили законопроект, дающий президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T19:03

2023-06-15T19:03

2023-06-15T20:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

джо байден

джим риш

шелдон уайтхаус

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg

ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В сенате США представили законопроект, дающий президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. "(Это решение призвано. — Прим. ред.) предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов", — говорится в сообщении комитета по иностранным делам палаты представителей. Основными авторами документа выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. По их мнению, замороженные в Штатах российские активы пойдут на "нужды восстановления Украины".В тексте законопроекта указано, что президенту США запрещено выводить из-под ареста российские активы до завершения спецоперации и "выплаты Москвой компенсаций Киеву".Американский лидер, согласно инициативе, получает право конфискации и продажи российских активов и имущества, средства от которой должны передаваться в специальный фонд помощи Украине. Законопроект также содержит призыв создать вместе с иностранными партнерами общий международный компенсационный механизм в качестве дополнительного инструмента по передаче конфискованных российских средств на "восстановление Украины". После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.

https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html

https://ria.ru/20230516/aktivy-1872098398.html

украина

сша

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сша, россия, джо байден, джим риш, шелдон уайтхаус, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), киев