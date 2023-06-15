https://ria.ru/20230615/aktivy-1878445553.html
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине - РИА Новости, 15.06.2023
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине
В сенате США представили законопроект, дающий президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:03
2023-06-15T19:03
2023-06-15T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
джим риш
шелдон уайтхаус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В сенате США представили законопроект, дающий президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. "(Это решение призвано. — Прим. ред.) предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов", — говорится в сообщении комитета по иностранным делам палаты представителей. Основными авторами документа выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. По их мнению, замороженные в Штатах российские активы пойдут на "нужды восстановления Украины".В тексте законопроекта указано, что президенту США запрещено выводить из-под ареста российские активы до завершения спецоперации и "выплаты Москвой компенсаций Киеву".Американский лидер, согласно инициативе, получает право конфискации и продажи российских активов и имущества, средства от которой должны передаваться в специальный фонд помощи Украине. Законопроект также содержит призыв создать вместе с иностранными партнерами общий международный компенсационный механизм в качестве дополнительного инструмента по передаче конфискованных российских средств на "восстановление Украины". После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html
https://ria.ru/20230516/aktivy-1872098398.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, джо байден, джим риш, шелдон уайтхаус, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Джим Риш, Шелдон Уайтхаус, Санкции в отношении России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Киев
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине
Сенаторы США представили законопроект о передаче замороженных российских активов Украине