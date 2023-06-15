Рейтинг@Mail.ru
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине - РИА Новости, 15.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:03 15.06.2023 (обновлено: 20:13 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/aktivy-1878445553.html
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине - РИА Новости, 15.06.2023
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине
В сенате США представили законопроект, дающий президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T19:03
2023-06-15T20:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
джим риш
шелдон уайтхаус
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_78300868cb3b8afa01085b38d8a6b61e.jpg
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В сенате США представили законопроект, дающий президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву. &quot;(Это решение призвано. — Прим. ред.) предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов&quot;, — говорится в сообщении комитета по иностранным делам палаты представителей. Основными авторами документа выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. По их мнению, замороженные в Штатах российские активы пойдут на "нужды восстановления Украины".В тексте законопроекта указано, что президенту США запрещено выводить из-под ареста российские активы до завершения спецоперации и "выплаты Москвой компенсаций Киеву".Американский лидер, согласно инициативе, получает право конфискации и продажи российских активов и имущества, средства от которой должны передаваться в специальный фонд помощи Украине. Законопроект также содержит призыв создать вместе с иностранными партнерами общий международный компенсационный механизм в качестве дополнительного инструмента по передаче конфискованных российских средств на "восстановление Украины". После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
https://ria.ru/20230526/aktivy-1874312999.html
https://ria.ru/20230516/aktivy-1872098398.html
украина
сша
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0d/1838424550_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_613bb585467a79d2c062acc03cce577a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, джим риш, шелдон уайтхаус, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Джим Риш, Шелдон Уайтхаус, Санкции в отношении России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Киев
В сенате США представили проект о передаче российских активов Украине

Сенаторы США представили законопроект о передаче замороженных российских активов Украине

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 15 июн — РИА Новости. В сенате США представили законопроект, дающий президенту Джо Байдену право на конфискацию и передачу замороженных российских активов Киеву.
«

"(Это решение призвано. — Прим. ред.) предоставить Украине дополнительную помощь за счет активов, конфискованных у Центрального банка Российской Федерации и других суверенных активов", — говорится в сообщении комитета по иностранным делам палаты представителей.

Основными авторами документа выступили республиканец Джим Риш и демократ Шелдон Уайтхаус. По их мнению, замороженные в Штатах российские активы пойдут на "нужды восстановления Украины".
В тексте законопроекта указано, что президенту США запрещено выводить из-под ареста российские активы до завершения спецоперации и "выплаты Москвой компенсаций Киеву".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
Песков потребовал от западных стран разморозить российские активы
26 мая, 12:53
Американский лидер, согласно инициативе, получает право конфискации и продажи российских активов и имущества, средства от которой должны передаваться в специальный фонд помощи Украине.
Законопроект также содержит призыв создать вместе с иностранными партнерами общий международный компенсационный механизм в качестве дополнительного инструмента по передаче конфискованных российских средств на "восстановление Украины".
После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 16.05.2023
Российские инвесторы смогли вернуть активы на три триллиона рублей
16 мая, 11:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденДжим РишШелдон УайтхаусСанкции в отношении РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Киев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала