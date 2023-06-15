https://ria.ru/20230615/akhmat-1878235049.html

Чеченские бойцы работают в Белгородской области, заявил Делимханов

Чеченские бойцы работают в Белгородской области, заявил Делимханов - РИА Новости, 15.06.2023

Чеченские бойцы работают в Белгородской области, заявил Делимханов

Чеченские бойцы уже работают в приграничных районах Белгородской области, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T09:57

2023-06-15T09:57

2023-06-15T13:12

специальная военная операция на украине

адам делимханов

рамзан кадыров

госдума рф

белгородская область

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Чеченские бойцы уже работают в приграничных районах Белгородской области, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале."По поручению глубокоуважаемого главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем", — написал он. Накануне Делимханов "пропал": Кадыров сообщил, что тот не выходит на связь, а украинские СМИ стали массово писать, что Делимханов тяжело ранен или даже убит. Позже Кадыров заявил, что с самого начала знал, что сообщения о гибели Делимханова — это фейк, и опубликовал фото с "дорогим братом". Сам Делимханов подтвердил в Telegram-канале, что с ним все в порядке.По информации Кадырова, бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями занимаются предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях России.

https://ria.ru/20230612/akhmat-1877638170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

адам делимханов, рамзан кадыров, госдума рф, белгородская область, безопасность