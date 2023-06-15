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Чеченские бойцы работают в Белгородской области, заявил Делимханов
Чеченские бойцы работают в Белгородской области, заявил Делимханов - РИА Новости, 15.06.2023
Чеченские бойцы работают в Белгородской области, заявил Делимханов
Чеченские бойцы уже работают в приграничных районах Белгородской области, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале. РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T09:57
2023-06-15T09:57
2023-06-15T13:12
специальная военная операция на украине
адам делимханов
рамзан кадыров
госдума рф
белгородская область
безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 15 июн — РИА Новости. Чеченские бойцы уже работают в приграничных районах Белгородской области, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале."По поручению глубокоуважаемого главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича мы работаем на приграничной территории Белгородской области. Самое главное, у нас есть все необходимое для выполнения поставленных задач. Нет никаких проблем", — написал он. Накануне Делимханов "пропал": Кадыров сообщил, что тот не выходит на связь, а украинские СМИ стали массово писать, что Делимханов тяжело ранен или даже убит. Позже Кадыров заявил, что с самого начала знал, что сообщения о гибели Делимханова — это фейк, и опубликовал фото с "дорогим братом". Сам Делимханов подтвердил в Telegram-канале, что с ним все в порядке.По информации Кадырова, бойцы батальона "Запад-Ахмат" вместе с другими российскими подразделениями занимаются предотвращением вылазок украинских диверсантов на приграничных территориях России.
https://ria.ru/20230612/akhmat-1877638170.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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адам делимханов, рамзан кадыров, госдума рф, белгородская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Адам Делимханов, Рамзан Кадыров, Госдума РФ, Белгородская область, Безопасность
Чеченские бойцы работают в Белгородской области, заявил Делимханов
Депутат ГД Делимханов сообщил о работе чеченских бойцов на границе в Белгородской области