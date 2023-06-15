https://ria.ru/20230615/ak-12-1878289290.html

Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году

Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году - РИА Новости, 15.06.2023

Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году

Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T12:18

2023-06-15T12:18

2023-06-15T12:22

специальная военная операция на украине

калашников (концерн)

безопасность

вооруженные силы рф

ак-12

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов уже для работы в войсковой эксплуатации, тестируются в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускаем их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в СВО – ред.) произойдет уже в этом году", - сказал он.

https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

калашников (концерн), безопасность, вооруженные силы рф, ак-12, ситуация в днр и лнр