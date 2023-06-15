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Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году - РИА Новости, 15.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:18 15.06.2023 (обновлено: 12:22 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/ak-12-1878289290.html
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году - РИА Новости, 15.06.2023
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году
Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:18
2023-06-15T12:22
специальная военная операция на украине
калашников (концерн)
безопасность
вооруженные силы рф
ак-12
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов уже для работы в войсковой эксплуатации, тестируются в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускаем их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в СВО – ред.) произойдет уже в этом году", - сказал он.
https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html
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калашников (концерн), безопасность, вооруженные силы рф, ак-12, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Калашников (концерн), Безопасность, Вооруженные силы РФ, АК-12, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году

"Калашников": военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году

© Фото : АО "Концерн "Калашников"Автомат АК-12 образца 2023 года
Автомат АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Фото : АО "Концерн "Калашников"
Автомат АК-12 образца 2023 года. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов уже для работы в войсковой эксплуатации, тестируются в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускаем их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в СВО – ред.) произойдет уже в этом году", - сказал он.
Автомат АК-12 образца 2023 года - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
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Специальная военная операция на УкраинеКалашников (концерн)БезопасностьВооруженные силы РФАК-12Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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