https://ria.ru/20230615/ak-12-1878289290.html
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году - РИА Новости, 15.06.2023
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году
Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T12:18
2023-06-15T12:18
2023-06-15T12:22
специальная военная операция на украине
калашников (концерн)
безопасность
вооруженные силы рф
ак-12
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Российские военные могут начать применять усовершенствованную версию автомата АК-12 в зоне спецоперации уже в этом году, сообщил президент концерна "Калашников" Алан Лушников в эфире телеканала "Россия 24"."Сейчас идет очередной этап испытаний, отдана партия автоматов уже для работы в войсковой эксплуатации, тестируются в режиме реальных боевых действий. И если все будет в порядке, уже со второго полугодия будем запускаем их в серийное производство… Мы рассчитываем, что это (применение в СВО – ред.) произойдет уже в этом году", - сказал он.
https://ria.ru/20230613/avtomat-1877058548.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калашников (концерн), безопасность, вооруженные силы рф, ак-12, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Калашников (концерн), Безопасность, Вооруженные силы РФ, АК-12, Ситуация в ДНР и ЛНР
Военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году
"Калашников": военные могут начать применять обновленный АК-12 в зоне СВО уже в этом году