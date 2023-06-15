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Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда - РИА Новости, 15.06.2023
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16:29 15.06.2023 (обновлено: 16:45 15.06.2023)
https://ria.ru/20230615/afrika-1878386358.html
Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда
Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда - РИА Новости, 15.06.2023
Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда
Контакты России со странами Африки как никогда интенсивны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:29
2023-06-15T16:45
политика
россия
африка
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Контакты России со странами Африки как никогда интенсивны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле."Хотел бы отдельно упомянуть о том, что этот год действительно можно охарактеризовать как особый для развития отношений России с африканским континентом. Наши контакты со странами Африки как никогда интенсивны", - сказал он.Путин напомнил, что в субботу планирует принять делегацию лидеров ряда африканский стран для обсуждения инициативы по украинскому вопросу.
https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html
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политика, россия, африка, владимир путин
Политика, Россия, Африка, Владимир Путин
Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда

Президент Путин назвал 2023 год особым для развития отношений России со странами Африки

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Контакты России со странами Африки как никогда интенсивны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле.
«
"Хотел бы отдельно упомянуть о том, что этот год действительно можно охарактеризовать как особый для развития отношений России с африканским континентом. Наши контакты со странами Африки как никогда интенсивны", - сказал он.
Путин напомнил, что в субботу планирует принять делегацию лидеров ряда африканский стран для обсуждения инициативы по украинскому вопросу.
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