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Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда
Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда - РИА Новости, 15.06.2023
Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда
Контакты России со странами Африки как никогда интенсивны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T16:29
2023-06-15T16:29
2023-06-15T16:45
политика
россия
африка
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Контакты России со странами Африки как никогда интенсивны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле."Хотел бы отдельно упомянуть о том, что этот год действительно можно охарактеризовать как особый для развития отношений России с африканским континентом. Наши контакты со странами Африки как никогда интенсивны", - сказал он.Путин напомнил, что в субботу планирует принять делегацию лидеров ряда африканский стран для обсуждения инициативы по украинскому вопросу.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, африка, владимир путин
Политика, Россия, Африка, Владимир Путин
Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда
Президент Путин назвал 2023 год особым для развития отношений России со странами Африки