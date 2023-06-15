https://ria.ru/20230615/afrika-1878386358.html

Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда

Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда - РИА Новости, 15.06.2023

Путин: контакты России со странами Африки интенсивны как никогда

Контакты России со странами Африки как никогда интенсивны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном РИА Новости, 15.06.2023

2023-06-15T16:29

2023-06-15T16:29

2023-06-15T16:45

политика

россия

африка

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Контакты России со странами Африки как никогда интенсивны, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с коллегой из Алжира Абдельмаджидом Теббуном в Кремле."Хотел бы отдельно упомянуть о том, что этот год действительно можно охарактеризовать как особый для развития отношений России с африканским континентом. Наши контакты со странами Африки как никогда интенсивны", - сказал он.Путин напомнил, что в субботу планирует принять делегацию лидеров ряда африканский стран для обсуждения инициативы по украинскому вопросу.

https://ria.ru/20230603/briks-1875871925.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, африка, владимир путин