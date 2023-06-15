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США надеются вскоре обучить ВСУ использованию танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
00:26 15.06.2023
https://ria.ru/20230615/abramsy-1878193558.html
США надеются вскоре обучить ВСУ использованию танков Abrams, пишут СМИ
США надеются вскоре обучить ВСУ использованию танков Abrams, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2023
США надеются вскоре обучить ВСУ использованию танков Abrams, пишут СМИ
Власти США рассчитывают, что порядка 200 украинских военнослужащих к концу лета завершат обучение использованию танков M1A1 Abrams, передает телеканал CBS со... РИА Новости, 15.06.2023
2023-06-15T00:26
2023-06-15T00:26
специальная военная операция на украине
сша
украина
россия
сергей лавров
вооруженные силы украины
нато
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Власти США рассчитывают, что порядка 200 украинских военнослужащих к концу лета завершат обучение использованию танков M1A1 Abrams, передает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники. Согласно его данным, в целом с февраля 2022 года США обучили более 11 тысяч военных ВСУ применению на поле боя различных видов вооружений. Сейчас под руководством Пентагона подготовку проходят около 1,7 тысячи украинских солдат. Как информируют источники, сейчас примерно 200 военных ВСУ проходят подготовку в Германии на специальных тренировочных танках, пока завершается ремонт 31 обещанной Киеву машины Abrams. Украинские военные сейчас на третьей неделе обучения из 12, отмечают собеседники телеканала. Один из высокопоставленных представителей военного командования США заявил телеканалу, что в Вашингтоне внимательно отслеживают контрнаступление ВСУ, в котором принимают участие обученные Пентагоном военнослужащие. На основании этих наблюдений США намерены сделать выводы о корректировках в программу будущего обучения, информирует CBS. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230611/ukraina-1877496399.html
https://ria.ru/20230613/postavki-1877797977.html
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сша, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато, министерство обороны сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО, Министерство обороны США, В мире
США надеются вскоре обучить ВСУ использованию танков Abrams, пишут СМИ

CBS: США рассчитывают завершить обучение ВСУ использованию танков Abrams к концу лета

© Sputnik / Сергей Мелконов | Перейти в медиабанкТанк M1 Abrams
Танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
© Sputnik / Сергей Мелконов
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Танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. Власти США рассчитывают, что порядка 200 украинских военнослужащих к концу лета завершат обучение использованию танков M1A1 Abrams, передает телеканал CBS со ссылкой на информированные источники.
Согласно его данным, в целом с февраля 2022 года США обучили более 11 тысяч военных ВСУ применению на поле боя различных видов вооружений. Сейчас под руководством Пентагона подготовку проходят около 1,7 тысячи украинских солдат.
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Как информируют источники, сейчас примерно 200 военных ВСУ проходят подготовку в Германии на специальных тренировочных танках, пока завершается ремонт 31 обещанной Киеву машины Abrams. Украинские военные сейчас на третьей неделе обучения из 12, отмечают собеседники телеканала.
Один из высокопоставленных представителей военного командования США заявил телеканалу, что в Вашингтоне внимательно отслеживают контрнаступление ВСУ, в котором принимают участие обученные Пентагоном военнослужащие. На основании этих наблюдений США намерены сделать выводы о корректировках в программу будущего обучения, информирует CBS.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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