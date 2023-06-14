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В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине - РИА Новости, 14.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:16 14.06.2023 (обновлено: 16:10 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/zona-1878072773.html
В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине
В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине - РИА Новости, 14.06.2023
В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине
Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:16
2023-06-14T16:10
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны.&quot;С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан&quot;, — подчеркнул представитель Кремля.Накануне глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации.Кроме того, для решения проблемы украинских обстрелов Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.
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киев, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, москва, украина
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дмитрий Медведев, Москва, Украина
В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине

Песков: России необходимо отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности регионов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне спецоперации
Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Зенитный расчет мобильной группы быстрого реагирования на боевом посту в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны.
«

"С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — подчеркнул представитель Кремля.

Накануне глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации.
Кроме того, для решения проблемы украинских обстрелов Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.
В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьВладимир ПутинДмитрий ПесковДмитрий МедведевМоскваУкраина
 
 
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