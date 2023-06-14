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В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине

В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине - РИА Новости, 14.06.2023

В Кремле прокомментировали предложение о санитарной зоне на Украине

Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:16

2023-06-14T15:16

2023-06-14T16:10

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Москве нужно отодвигать военную инфраструктуру ВСУ для безопасности российских регионов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Владимира Путина о возможном создании санитарной зоны."С территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее. Чтобы обеспечить безопасность по мере того, как у киевского режима появляется более сложное и более дальнобойное вооружение, придется соответственно вот эту военную инфраструктуру отодвигать на санитарное расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан", — подчеркнул представитель Кремля.Накануне глава государства заявил, что Киев сохраняет возможность обстреливать российскую территорию, поэтому Москва может рассмотреть вопрос создания санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы их достать. По его словам, власти рассмотрят этот вопрос по мере развития ситуации.Кроме того, для решения проблемы украинских обстрелов Путин призвал повысить эффективность контрбатарейной борьбы.В свою очередь, заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев, комментируя высказывание российского лидера, предложил провести санитарную зону по границам Львова. По его мнению, это и будут новые границы Украины.

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, россия, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, владимир путин, дмитрий песков, дмитрий медведев, москва, украина