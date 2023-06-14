https://ria.ru/20230614/znamenitosti-1877982952.html

Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные у бывшей жены деньги

Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные у бывшей жены деньги - РИА Новости, 14.06.2023

Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные у бывшей жены деньги

Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у бывшей жены Эмбер Херд деньги, пишет People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T12:42

2023-06-14T12:42

2023-06-14T12:42

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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у бывшей жены Эмбер Херд деньги, пишет People со ссылкой на свои источники.Речь идет о сумме в размере миллиона долларов, которые на днях голливудской звезде выплатила бывшая возлюбленная. По данным издания, актер передаст деньги пяти благотворительным организациям. На счет каждой поступит по 200 тысяч долларов. В июне 2022 года завершился суд между экс-супругами. Депп обвинял Херд в клевете. Причина – статья, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия. Имени актера в тексте не называлось. Однако Депп утверждал, что публикация повлияла на его карьеру. Присяжные встали на сторону Джонни и признали Эмбер виновной. Херд одержала победу по встречному иску. Она подала в суд из-за слов в ее адрес адвокатов Деппа. В мае на Каннском фестивале состоялась премьера первого после разбирательств с Херд фильма с Джонни Деппом. Актер сыграл французского короля Людовика XV. Лента сорвала семиминутные овации.

https://ria.ru/20230516/festival-1872239767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, джонни депп, знаменитости, звезды