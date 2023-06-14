https://ria.ru/20230614/znamenitosti-1877982952.html
Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные у бывшей жены деньги
Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные у бывшей жены деньги - РИА Новости, 14.06.2023
Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные у бывшей жены деньги
Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у бывшей жены Эмбер Херд деньги, пишет People со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T12:42
2023-06-14T12:42
2023-06-14T12:42
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МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у бывшей жены Эмбер Херд деньги, пишет People со ссылкой на свои источники.Речь идет о сумме в размере миллиона долларов, которые на днях голливудской звезде выплатила бывшая возлюбленная. По данным издания, актер передаст деньги пяти благотворительным организациям. На счет каждой поступит по 200 тысяч долларов. В июне 2022 года завершился суд между экс-супругами. Депп обвинял Херд в клевете. Причина – статья, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия. Имени актера в тексте не называлось. Однако Депп утверждал, что публикация повлияла на его карьеру. Присяжные встали на сторону Джонни и признали Эмбер виновной. Херд одержала победу по встречному иску. Она подала в суд из-за слов в ее адрес адвокатов Деппа. В мае на Каннском фестивале состоялась премьера первого после разбирательств с Херд фильма с Джонни Деппом. Актер сыграл французского короля Людовика XV. Лента сорвала семиминутные овации.
https://ria.ru/20230516/festival-1872239767.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, джонни депп, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Джонни Депп, Знаменитости, звезды
Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные у бывшей жены деньги
Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у бывшей жены Херд деньги
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости.
Джонни Депп отдаст на благотворительность выигранные в суде у бывшей жены Эмбер Херд деньги, пишет
People со ссылкой на свои источники.
Речь идет о сумме в размере миллиона долларов, которые на днях голливудской звезде выплатила бывшая возлюбленная. По данным издания, актер передаст деньги пяти благотворительным организациям. На счет каждой поступит по 200 тысяч долларов.
В июне 2022 года завершился суд между экс-супругами. Депп обвинял Херд в клевете. Причина – статья, в которой она назвала себя жертвой домашнего насилия. Имени актера в тексте не называлось. Однако Депп утверждал, что публикация повлияла на его карьеру. Присяжные встали на сторону Джонни и признали Эмбер виновной.
Херд одержала победу по встречному иску. Она подала в суд из-за слов в ее адрес адвокатов Деппа.
В мае на Каннском фестивале состоялась премьера первого после разбирательств с Херд фильма с Джонни Деппом. Актер сыграл французского короля Людовика XV. Лента сорвала
семиминутные овации.
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