Рейтинг@Mail.ru
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка Петербурга к ПМЭФ-2023
ПМЭФ-2023
 
06:47 14.06.2023 (обновлено: 10:15 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/zerno-1877936116.html
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 14.06.2023
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно
Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:47
2023-06-14T10:15
пмэф-2023
россия
виктория абрамченко
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. "Инструмент этот (экспортные пошлины - ред.) гибкий, и мы рассматриваем предложения по его корректировке постоянно. Бизнес попросил увеличить индикативную стоимость, мы ее увеличили на 2 тысячи рублей - до 17 тысяч рублей. Пошлины пока не отменяются, нет таких планов, но донастраивать этот инструмент мы готовы, и мы всегда в диалоге с бизнесом", - рассказала она. Правительство РФ с 1 июня повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (с 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы - до 15,875 тысячи рублей (было 13,875 тысячи рублей). Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко &gt;&gt;
https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_3b8f8b3f26b10c4ee435fb7d5968aaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, виктория абрамченко, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Виктория Абрамченко, Экономика
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно

Абрамченко: экспортные пошлины на зерно не планируют отменять, их готовы донастраивать

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы в Ставропольском крае
Уборка пшеницы в Ставропольском крае - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы в Ставропольском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко.
«
"Инструмент этот (экспортные пошлины - ред.) гибкий, и мы рассматриваем предложения по его корректировке постоянно. Бизнес попросил увеличить индикативную стоимость, мы ее увеличили на 2 тысячи рублей - до 17 тысяч рублей. Пошлины пока не отменяются, нет таких планов, но донастраивать этот инструмент мы готовы, и мы всегда в диалоге с бизнесом", - рассказала она.
Правительство РФ с 1 июня повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (с 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы - до 15,875 тысячи рублей (было 13,875 тысячи рублей). Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
Президент России Владимир Путин проводит встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Путин планирует обсудить с лидерами стран Африки зерновую сделку
13 июня, 21:17
 
ПМЭФ-2023РоссияВиктория АбрамченкоЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала