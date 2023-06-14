https://ria.ru/20230614/zerno-1877936116.html

Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно

Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 14.06.2023

Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно

Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T06:47

2023-06-14T06:47

2023-06-14T10:15

пмэф-2023

россия

виктория абрамченко

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830465810_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_2d011a4ea0979eb20e2c983ad2fe4018.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. "Инструмент этот (экспортные пошлины - ред.) гибкий, и мы рассматриваем предложения по его корректировке постоянно. Бизнес попросил увеличить индикативную стоимость, мы ее увеличили на 2 тысячи рублей - до 17 тысяч рублей. Пошлины пока не отменяются, нет таких планов, но донастраивать этот инструмент мы готовы, и мы всегда в диалоге с бизнесом", - рассказала она. Правительство РФ с 1 июня повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (с 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы - до 15,875 тысячи рублей (было 13,875 тысячи рублей). Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>

https://ria.ru/20230613/afrika-1877906846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виктория абрамченко, экономика