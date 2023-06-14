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Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно - РИА Новости, 14.06.2023
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно
Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T06:47
2023-06-14T06:47
2023-06-14T10:15
пмэф-2023
россия
виктория абрамченко
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Российские власти пока не планируют отменять экспортные пошлины на зерно, но готовы донастраивать этот инструмент в диалоге с бизнесом, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ вице-премьер Виктория Абрамченко. "Инструмент этот (экспортные пошлины - ред.) гибкий, и мы рассматриваем предложения по его корректировке постоянно. Бизнес попросил увеличить индикативную стоимость, мы ее увеличили на 2 тысячи рублей - до 17 тысяч рублей. Пошлины пока не отменяются, нет таких планов, но донастраивать этот инструмент мы готовы, и мы всегда в диалоге с бизнесом", - рассказала она. Правительство РФ с 1 июня повысило цены отсечения пошлин на зерно, которые используются в формуле расчета, до 17 тысяч рублей для пшеницы и меслина (с 15 тысяч рублей), для ячменя и кукурузы - до 15,875 тысячи рублей (было 13,875 тысячи рублей). Полученные средства идут субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции. Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума. Читайте полный текст интервью Виктории Абрамченко >>
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россия, виктория абрамченко, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Виктория Абрамченко, Экономика
Абрамченко сообщила о готовности донастраивать экспортные пошлины на зерно
Абрамченко: экспортные пошлины на зерно не планируют отменять, их готовы донастраивать