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Зеленскому сообщили неприятные новости о капитуляции Украины - РИА Новости, 14.06.2023
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23:25 14.06.2023 (обновлено: 23:40 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878189601.html
Зеленскому сообщили неприятные новости о капитуляции Украины
Зеленскому сообщили неприятные новости о капитуляции Украины - РИА Новости, 14.06.2023
Зеленскому сообщили неприятные новости о капитуляции Украины
Соединенные Штаты при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях, заявил бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:25
2023-06-14T23:40
в мире
украина
сша
россия
нато
владимир зеленский
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях, заявил бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн в интервью Myśl Polska.Свой план эксперт анонсировал 2 июня. Он предполагает подписание с Россией мирного соглашения, которое закрепляет территориальные изменения, произошедшие во время конфликта.&quot;США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь&quot;, — пояснил Пайн.Без военной и особенно без финансовой поддержки Владимир Зеленский не сможет продолжать противостояние с Россией. Таким образом, Украине придется согласиться на признание нынешней границы, при которой под контролем киевских властей остается только 82 процента от изначальной территории, отметил аналитик.Он также выразил уверенность, что у США и НАТО нет причин продолжать вражду с Москвой. Россия не вынашивает агрессивных, наступательных планов по отношению к остальной Европе, а кризис на Украине был спровоцированным самим военным блоком, подытожил советник.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, украина, сша, россия, нато, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Россия, НАТО, Владимир Зеленский
Зеленскому сообщили неприятные новости о капитуляции Украины

Бывший эксперт Пентагона Пайн: США могут заставить Зеленского признать потерю территорий

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях, заявил бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн в интервью Myśl Polska.
Свой план эксперт анонсировал 2 июня. Он предполагает подписание с Россией мирного соглашения, которое закрепляет территориальные изменения, произошедшие во время конфликта.
«

"США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь", — пояснил Пайн.

Без военной и особенно без финансовой поддержки Владимир Зеленский не сможет продолжать противостояние с Россией. Таким образом, Украине придется согласиться на признание нынешней границы, при которой под контролем киевских властей остается только 82 процента от изначальной территории, отметил аналитик.
Он также выразил уверенность, что у США и НАТО нет причин продолжать вражду с Москвой. Россия не вынашивает агрессивных, наступательных планов по отношению к остальной Европе, а кризис на Украине был спровоцированным самим военным блоком, подытожил советник.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаСШАРоссияНАТОВладимир Зеленский
 
 
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