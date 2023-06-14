https://ria.ru/20230614/zatulin-1878108150.html

Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме

Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2023

Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя возможность потерять свой пост в Госдуме, заявил, что его должность - это не то,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T16:46

2023-06-14T16:46

2023-06-14T17:01

госдума рф

политика

константин затулин

единая россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя возможность потерять свой пост в Госдуме, заявил, что его должность - это не то, за что он должен сражаться, отказываясь от своего мнения; он также отметил, что решение о его позиции - прерогатива фракции и никакой трагедии в этом нет.Затулин накануне заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единой России" в ГД с просьбой обсудить вопрос о решении партии по нему из-за его высказываний."Может быть, кому-то кажется, что я занимаю какую-то гималайскую должность. Необыкновенную… Если вы думаете, что моя должность - это нечто такое, за что я вот должен ну просто сражаться с утра до вечера, чтобы не дай бог ее не лишиться, и ради этого, ценой этого там является отказ от моих мнений, от того, в чем я убежден, посыпание головы пеплом, то для этого нет никаких оснований", - сказал он журналистам.Затулин добавил, что "не так важно все то, что связано" с его должностью. "Фракция имеет право назначить на должность. Рекомендовать для избрания. Может отозвать свою рекомендацию. Это право фракции. И никакой трагедии в этом нет", - отметил депутат."Давайте подождем. Все может быть. Никто и ничто не вечно под луной. Никакой трагедии в этом нет. Трагедия на самом деле самая главная, если мы откажемся слышать и слушать", - заключил Затулин.

https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html

https://ria.ru/20230420/krym-1866700875.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, политика, константин затулин, единая россия