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Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2023
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16:46 14.06.2023 (обновлено: 17:01 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/zatulin-1878108150.html
Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме
Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме - РИА Новости, 14.06.2023
Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме
Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя возможность потерять свой пост в Госдуме, заявил, что его должность - это не то,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T16:46
2023-06-14T17:01
госдума рф
политика
константин затулин
единая россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя возможность потерять свой пост в Госдуме, заявил, что его должность - это не то, за что он должен сражаться, отказываясь от своего мнения; он также отметил, что решение о его позиции - прерогатива фракции и никакой трагедии в этом нет.Затулин накануне заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единой России" в ГД с просьбой обсудить вопрос о решении партии по нему из-за его высказываний."Может быть, кому-то кажется, что я занимаю какую-то гималайскую должность. Необыкновенную… Если вы думаете, что моя должность - это нечто такое, за что я вот должен ну просто сражаться с утра до вечера, чтобы не дай бог ее не лишиться, и ради этого, ценой этого там является отказ от моих мнений, от того, в чем я убежден, посыпание головы пеплом, то для этого нет никаких оснований", - сказал он журналистам.Затулин добавил, что "не так важно все то, что связано" с его должностью. "Фракция имеет право назначить на должность. Рекомендовать для избрания. Может отозвать свою рекомендацию. Это право фракции. И никакой трагедии в этом нет", - отметил депутат."Давайте подождем. Все может быть. Никто и ничто не вечно под луной. Никакой трагедии в этом нет. Трагедия на самом деле самая главная, если мы откажемся слышать и слушать", - заключил Затулин.
https://ria.ru/20230607/ukraina-1876749783.html
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госдума рф, политика, константин затулин, единая россия
Госдума РФ, Политика, Константин Затулин, Единая Россия
Затулин прокомментировал информацию о возможности потери поста в Госдуме

Затулин заявил, что не будет отказываться от своего мнения ради должности в Госдуме

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкДепутат Государственной Думы Константин Затулин
Депутат Государственной Думы Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Депутат Государственной Думы Константин Затулин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, комментируя возможность потерять свой пост в Госдуме, заявил, что его должность - это не то, за что он должен сражаться, отказываясь от своего мнения; он также отметил, что решение о его позиции - прерогатива фракции и никакой трагедии в этом нет.
Затулин накануне заявил РИА Новости, что сам обратился к фракции "Единой России" в ГД с просьбой обсудить вопрос о решении партии по нему из-за его высказываний.
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"Может быть, кому-то кажется, что я занимаю какую-то гималайскую должность. Необыкновенную… Если вы думаете, что моя должность - это нечто такое, за что я вот должен ну просто сражаться с утра до вечера, чтобы не дай бог ее не лишиться, и ради этого, ценой этого там является отказ от моих мнений, от того, в чем я убежден, посыпание головы пеплом, то для этого нет никаких оснований", - сказал он журналистам.
Затулин добавил, что "не так важно все то, что связано" с его должностью. "Фракция имеет право назначить на должность. Рекомендовать для избрания. Может отозвать свою рекомендацию. Это право фракции. И никакой трагедии в этом нет", - отметил депутат.
"Давайте подождем. Все может быть. Никто и ничто не вечно под луной. Никакой трагедии в этом нет. Трагедия на самом деле самая главная, если мы откажемся слышать и слушать", - заключил Затулин.
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