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Югра вошла в пятерку лучших регионов по формированию инвесткарты
Югра вошла в пятерку лучших регионов по формированию инвесткарты - РИА Новости, 14.06.2023
Югра вошла в пятерку лучших регионов по формированию инвесткарты
Ханты-Мансийский автономный округ вошел в пятерку лучших регионов России в рейтинге Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) по внедрению... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T20:23
2023-06-14T20:23
2023-06-14T20:23
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
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сергей афанасьев
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экономика
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн – РИА Новости. Ханты-Мансийский автономный округ вошел в пятерку лучших регионов России в рейтинге Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития (НААИР) по внедрению инвестиционных карт, сообщает Фонд развития Югры. "Ханты-Мансийский автономный округ показал высокие результаты в части открытости инвестиционных площадок и преференциальных режимов, транспортной инфраструктуры, тарифов, объектов и сетей естественных монополий (газ, вода, электричество, канализация, подстанции и водозаборы), связи", - приводятся в сообщении слова генерального директора Фонда развития Югры Сергея Афанасьева. Помимо Югры, лидерами по формированию инвесткарты в рамках внедрения инвестиционного стандарта среди "пилотных" регионов стали Республика Башкортостан, Ленинградская, Калининградская и Челябинская области. Как отметила НААИР в своем обзоре, регионы-лидеры делают упор на поддержание актуальности данных и автоматизации процесса наполнения и актуализации, ими проработан алгоритм действий участников информационного обмена, включая вопросы актуализации инвестиционной карты, а структуры разделов, наполнение, подходы к созданию баз данных и визуализация стремятся к унификации. В 2022 году Югра в числе 33 регионов внедрила Региональный инвестиционный стандарт: в регионе были утверждены инвестиционная декларация до 2026 года, свод инвестиционных правил, алгоритм действий инвестора для подключения к инфраструктуре и получения разрешительной документации. Помимо этого, была модернизирована инвестиционная карта Югры, на которой размещена вся необходимая информация об инвестплощадках. Полномочиями агентства развития наделен Фонд развития Югры.
https://ria.ru/20230612/delegatsiya-1877686147.html
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ханты-мансийский автономный округ, россия, республика башкортостан, сергей афанасьев, югра, экономика
Ханты-Мансийский Автономный Округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия, Республика Башкортостан, Сергей Афанасьев, Югра, Экономика
Югра вошла в пятерку лучших регионов по формированию инвесткарты
Югра вошла в пятерку лучших российских регионов по внедрению инвестиционных карт