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МИД Венгрии оценил рекомендации Совета Европы по нацменьшинствам на Украине

МИД Венгрии оценил рекомендации Совета Европы по нацменьшинствам на Украине - РИА Новости, 14.06.2023

МИД Венгрии оценил рекомендации Совета Европы по нацменьшинствам на Украине

Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что рекомендация Венецианской комиссии при Совете Европы скорректировать ряд украинских РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T01:55

2023-06-14T01:55

2023-06-14T05:45

украина

венгрия

будапешт

петер сийярто

тарас креминь

каталин новак

совет европы

венецианская комиссия

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БУДАПЕШТ, 14 июн - РИА Новости. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что рекомендация Венецианской комиссии при Совете Европы скорректировать ряд украинских законопроектов, в том числе закона о нацменьшинствах, свидетельствует о признании права нацменьшинств на Украине получать образование на родном языке.Венецианская комиссия при Совете Европы ранее во вторник опубликовала постановление, что ряд законопроектов Верховной рады, включая закон о национальных меньшинствах, вызывают "серьезную озабоченность" в плане их несоответствия Конвенции о правах человека. Юристы комиссии, которая является консультативным органом при Совете Европы, выдающей рекомендации странам касательно законопроектов или уже действующих законов, призвали Украину скорректировать текст."Венецианская комиссия высказалась: у национальных сообществ, живущих в Украине, есть право на образование на родном языке", - написал Менцер в соцсети Facebook* (запрещена в России как экстремистская).Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что по инициативе Венгрии и Румынии Совет Европы принял решение обратиться в Венецианскую комиссию по поводу положения нацменьшинств на Украине, Будапешт надеется, что Киев принудят к исполнению ее решения. По его словам, Будапешт не поддержит ни одно существенное движение Украины в сторону НАТО и ЕС, пока не будут восстановлены права закарпатских венгров.По словам Сийярто, в рамках нового закона об образовании на Украине с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20% после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая Верховная рада Украины отсрочила до 1 сентября 2024 года переход школ, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза, на обучение на украинском языке.Сийярто также ранее заявлял, что многие украинские государственные учреждения готовы платить закарпатским венграм по 850 долларов в год, чтобы те отправляли детей в украиноязычные классы, Будапешт считает такой шаг неприемлемым.Ранее украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в школах Закарпатской области Украины, где проживают множество венгров, выявили проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей венгерских учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Госсекретарь МИД Венгрии по двусторонним отношениям Тамаш Менцер назвал неприемлемым притеснение венгерского национального меньшинства в Закарпатье.Президент Венгрии Каталин Новак высказала в письме Владимиру Зеленскому замечания по поводу закона о нацменьшинствах, касающиеся положения венгров в Закарпатье, однако тот не отреагировал.Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Сийярто заявлял, что Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина-НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230523/pasport-1873719201.html

https://ria.ru/20230215/komissiya-1852207141.html

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будапешт

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