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На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца - РИА Новости, 14.06.2023
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца
Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, один - житель Саратова, другой - не имеет места жительства в РФ, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:19
2023-06-14T23:19
2023-06-14T23:19
политика
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саратов
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сергей собянин
московская городская избирательная комиссия
мосгоризбирком
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, один - житель Саратова, другой - не имеет места жительства в РФ, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Первый самовыдвиженец на пост мэра Москвы - 59-летний Александр Горлов из Саратова, работающий электромонтером. Второй - 33-летний Иосиф Джагаев, не имеющий места жительства в пределах Российской Федерации, работает генеральным директором одной из компаний. Оба кандидата не имеют статуса иноагента. Ранее в среду действующий мэр Москвы Сергей Собянин лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на выборы мэра Москвы. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Восьмого июня на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
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политика, москва, саратов, россия, сергей собянин, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком
Политика, Москва, Саратов, Россия, Сергей Собянин, Московская городская избирательная комиссия, Мосгоризбирком
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два первых самовыдвиженца