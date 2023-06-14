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На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца - РИА Новости, 14.06.2023
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23:19 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vybory-1878188956.html
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца - РИА Новости, 14.06.2023
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца
Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, один - житель Саратова, другой - не имеет места жительства в РФ, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T23:19
2023-06-14T23:19
политика
москва
саратов
россия
сергей собянин
московская городская избирательная комиссия
мосгоризбирком
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, один - житель Саратова, другой - не имеет места жительства в РФ, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Первый самовыдвиженец на пост мэра Москвы - 59-летний Александр Горлов из Саратова, работающий электромонтером. Второй - 33-летний Иосиф Джагаев, не имеющий места жительства в пределах Российской Федерации, работает генеральным директором одной из компаний. Оба кандидата не имеют статуса иноагента. Ранее в среду действующий мэр Москвы Сергей Собянин лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на выборы мэра Москвы. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Восьмого июня на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
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политика, москва, саратов, россия, сергей собянин, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком
Политика, Москва, Саратов, Россия, Сергей Собянин, Московская городская избирательная комиссия, Мосгоризбирком
На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца

На выборы мэра Москвы зарегистрировались два первых самовыдвиженца

© РИА Новости / Эдуард Песов | Перейти в медиабанкВид на улицу Смоленская в Москве
Вид на улицу Смоленская в Москве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Эдуард Песов
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Вид на улицу Смоленская в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, один - житель Саратова, другой - не имеет места жительства в РФ, сообщается на сайте Мосгоризбиркома.
Первый самовыдвиженец на пост мэра Москвы - 59-летний Александр Горлов из Саратова, работающий электромонтером.
Второй - 33-летний Иосиф Джагаев, не имеющий места жительства в пределах Российской Федерации, работает генеральным директором одной из компаний.
Оба кандидата не имеют статуса иноагента.
Ранее в среду действующий мэр Москвы Сергей Собянин лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на выборы мэра Москвы.
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Восьмого июня на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
Собянин подал документы для участия в выборах мэра Москвы
Вчера, 15:13
 
ПолитикаМоскваСаратовРоссияСергей СобянинМосковская городская избирательная комиссияМосгоризбирком
 
 
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