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На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца

На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца - РИА Новости, 14.06.2023

На выборы мэра Москвы зарегистрировались два самовыдвиженца

Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, один - житель Саратова, другой - не имеет места жительства в РФ, сообщается на... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T23:19

2023-06-14T23:19

2023-06-14T23:19

политика

москва

саратов

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сергей собянин

московская городская избирательная комиссия

мосгоризбирком

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Первые два самовыдвиженца выдвинули свои кандидатуры на выборах мэра Москвы, один - житель Саратова, другой - не имеет места жительства в РФ, сообщается на сайте Мосгоризбиркома. Первый самовыдвиженец на пост мэра Москвы - 59-летний Александр Горлов из Саратова, работающий электромонтером. Второй - 33-летний Иосиф Джагаев, не имеющий места жительства в пределах Российской Федерации, работает генеральным директором одной из компаний. Оба кандидата не имеют статуса иноагента. Ранее в среду действующий мэр Москвы Сергей Собянин лично подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы на выдвижение кандидатом на выборы мэра Москвы. Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. Восьмого июня на заседании Московская городская избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов мэра Москвы в течение трех дней с 8 по 10 сентября.

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политика, москва, саратов, россия, сергей собянин, московская городская избирательная комиссия, мосгоризбирком