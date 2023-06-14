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Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования
Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования - РИА Новости, 14.06.2023
Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования
Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:54
2023-06-14T11:54
2023-06-14T11:57
политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Единый день голосования пройдет 10 сентября."Руководители четырех новых субъектов РФ, в соответствии с законом, обратились в Центральную избирательную комиссию... с предложением провести выборы в единый день голосования. После проведения всех необходимых консультаций, всех необходимых процедур, мы будем принимать решения по этому поводу ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что, скорее всего, их примут завтра, в четверг.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, цик рф, элла памфилова
Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова
Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования
Памфилова: главы новых регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Единый день голосования пройдет 10 сентября.
"Руководители четырех новых субъектов РФ, в соответствии с законом, обратились в Центральную избирательную комиссию... с предложением провести выборы в единый день голосования. После проведения всех необходимых консультаций, всех необходимых процедур, мы будем принимать решения по этому поводу ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она добавила, что, скорее всего, их примут завтра, в четверг.
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