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Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования - РИА Новости, 14.06.2023
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11:54 14.06.2023 (обновлено: 11:57 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vybory-1877990458.html
Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования
Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования - РИА Новости, 14.06.2023
Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования
Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T11:54
2023-06-14T11:57
политика
цик рф
элла памфилова
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Единый день голосования пройдет 10 сентября."Руководители четырех новых субъектов РФ, в соответствии с законом, обратились в Центральную избирательную комиссию... с предложением провести выборы в единый день голосования. После проведения всех необходимых консультаций, всех необходимых процедур, мы будем принимать решения по этому поводу ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что, скорее всего, их примут завтра, в четверг.
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политика, цик рф, элла памфилова
Политика, ЦИК РФ, Элла Памфилова
Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования

Памфилова: главы новых регионов попросили ЦИК провести выборы в единый день голосования

© РИА Новости | Перейти в медиабанкКабина для голосования в здании избирательной комиссии в Мелитополе
Кабина для голосования в здании избирательной комиссии в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
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Кабина для голосования в здании избирательной комиссии в Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Единый день голосования пройдет 10 сентября.
"Руководители четырех новых субъектов РФ, в соответствии с законом, обратились в Центральную избирательную комиссию... с предложением провести выборы в единый день голосования. После проведения всех необходимых консультаций, всех необходимых процедур, мы будем принимать решения по этому поводу ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Она добавила, что, скорее всего, их примут завтра, в четверг.
Избирательный участок - РИА Новости, 1920, 07.06.2023
ЦИК предложил провести электронное голосование на выборах в 24 субъектах
7 июня, 10:10
 
ПолитикаЦИК РФЭлла Памфилова
 
 
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