https://ria.ru/20230614/vybory-1877990458.html

Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования

Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования - РИА Новости, 14.06.2023

Главы новых регионов попросили провести выборы в единый день голосования

Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T11:54

2023-06-14T11:54

2023-06-14T11:57

политика

цик рф

элла памфилова

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Главы новых регионов России обратились в ЦИК РФ с предложением провести выборы в единый день голосования, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.Единый день голосования пройдет 10 сентября."Руководители четырех новых субъектов РФ, в соответствии с законом, обратились в Центральную избирательную комиссию... с предложением провести выборы в единый день голосования. После проведения всех необходимых консультаций, всех необходимых процедур, мы будем принимать решения по этому поводу ", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.Она добавила, что, скорее всего, их примут завтра, в четверг.

https://ria.ru/20230607/vybory-1876640543.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, цик рф, элла памфилова