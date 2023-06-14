https://ria.ru/20230614/vtb-1878072383.html

ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь

ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь - РИА Новости, 14.06.2023

ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь

ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший заменить импортозависимые ВКС-сервисы и обеспечить высокий уровень... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:16

2023-06-14T15:16

2023-06-14T15:16

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший заменить импортозависимые ВКС-сервисы и обеспечить высокий уровень качества связи, сообщает банк.ВКС-сервис, доработанный с учетом требований ВТБ к безопасности, был представлен на стенде банка в рамках ПМЭФ. Сегодня сервис используют более 14 тысяч сотрудников ВТБ ежедневно, проводя порядка 10 тысяч встреч. Пиковая нагрузка на систему может превышать 7 тысяч одновременных пользователей.Как отметили в банке, ВТБ стал первой на рынке компанией, для которой в рамках DION реализована уникальная гибридная архитектура. Таким образом, медиатрафик никогда не покидает защищенный контур, сокращаются затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений конечным пользователям."Мы работаем с DION уже больше года и с его помощью выстроили единую внутреннюю платформу для безопасных коммуникаций с инструментами для создания, хранения и обмена информацией. ВКС-сервис интегрирован с решением для коллегиальных органов "Комитет Онлайн", что позволило нам объединить в единой системе всю необходимую нам функциональность. На отечественные системы видеоконференций сейчас переходят многие, но возможность подключиться на встречу в защищенной безопасной среде, работать с материалами, иметь возможность голосовать и формировать итоговые решения — это уникальное преимущество. Что позволяет нам уйти от бюрократии в сторону оптимизации собственных ресурсов и экономии времени", — приводятся в сообщении пояснения заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.DION стал первой отечественной ВКС-системой, способной на программном уровне противостоять кибератакам с применением квантовых компьютеров. ВТБ принял участие в тестировании полностью защищенного постквантовыми алгоритмами канала связи между пользователем и сервером.DION работает на импортонезависимых компонентах, входит в реестр российского ПО и находится в процессе получения технической сертификации (ФСТЭК). Платформа обеспечивает безопасность персональных данных пользователей и соответствует всем требованиям законодательства РФ. В основе DION — отечественная разработка с минимальным количеством open source-элементов, а отказоустойчивость и масштабирование обеспечивают микросервисы, добавили в ВТБ.

https://realty.ria.ru/20230614/vtb-1877951425.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, втб, россия, технологии