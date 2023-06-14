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ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь - РИА Новости, 14.06.2023
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15:16 14.06.2023
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ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь
ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь - РИА Новости, 14.06.2023
ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь
ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший заменить импортозависимые ВКС-сервисы и обеспечить высокий уровень... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:16
2023-06-14T15:16
новости компаний - экономика
втб
россия
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший заменить импортозависимые ВКС-сервисы и обеспечить высокий уровень качества связи, сообщает банк.ВКС-сервис, доработанный с учетом требований ВТБ к безопасности, был представлен на стенде банка в рамках ПМЭФ. Сегодня сервис используют более 14 тысяч сотрудников ВТБ ежедневно, проводя порядка 10 тысяч встреч. Пиковая нагрузка на систему может превышать 7 тысяч одновременных пользователей.Как отметили в банке, ВТБ стал первой на рынке компанией, для которой в рамках DION реализована уникальная гибридная архитектура. Таким образом, медиатрафик никогда не покидает защищенный контур, сокращаются затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений конечным пользователям."Мы работаем с DION уже больше года и с его помощью выстроили единую внутреннюю платформу для безопасных коммуникаций с инструментами для создания, хранения и обмена информацией. ВКС-сервис интегрирован с решением для коллегиальных органов "Комитет Онлайн", что позволило нам объединить в единой системе всю необходимую нам функциональность. На отечественные системы видеоконференций сейчас переходят многие, но возможность подключиться на встречу в защищенной безопасной среде, работать с материалами, иметь возможность голосовать и формировать итоговые решения — это уникальное преимущество. Что позволяет нам уйти от бюрократии в сторону оптимизации собственных ресурсов и экономии времени", — приводятся в сообщении пояснения заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.DION стал первой отечественной ВКС-системой, способной на программном уровне противостоять кибератакам с применением квантовых компьютеров. ВТБ принял участие в тестировании полностью защищенного постквантовыми алгоритмами канала связи между пользователем и сервером.DION работает на импортонезависимых компонентах, входит в реестр российского ПО и находится в процессе получения технической сертификации (ФСТЭК). Платформа обеспечивает безопасность персональных данных пользователей и соответствует всем требованиям законодательства РФ. В основе DION — отечественная разработка с минимальным количеством open source-элементов, а отказоустойчивость и масштабирование обеспечивают микросервисы, добавили в ВТБ.
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новости компаний - экономика, втб, россия, технологии
Новости компаний - Экономика, ВТБ, Россия, Технологии

ВТБ перевел сотрудников на полностью отечественную видеоконференцсвязь

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. ВТБ внедрил для использования внутри банка сервис видеоконференцсвязи DION, позволивший заменить импортозависимые ВКС-сервисы и обеспечить высокий уровень качества связи, сообщает банк.
ВКС-сервис, доработанный с учетом требований ВТБ к безопасности, был представлен на стенде банка в рамках ПМЭФ. Сегодня сервис используют более 14 тысяч сотрудников ВТБ ежедневно, проводя порядка 10 тысяч встреч. Пиковая нагрузка на систему может превышать 7 тысяч одновременных пользователей.
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Как отметили в банке, ВТБ стал первой на рынке компанией, для которой в рамках DION реализована уникальная гибридная архитектура. Таким образом, медиатрафик никогда не покидает защищенный контур, сокращаются затраты на инфраструктуру и время доставки обновлений конечным пользователям.
"Мы работаем с DION уже больше года и с его помощью выстроили единую внутреннюю платформу для безопасных коммуникаций с инструментами для создания, хранения и обмена информацией. ВКС-сервис интегрирован с решением для коллегиальных органов "Комитет Онлайн", что позволило нам объединить в единой системе всю необходимую нам функциональность. На отечественные системы видеоконференций сейчас переходят многие, но возможность подключиться на встречу в защищенной безопасной среде, работать с материалами, иметь возможность голосовать и формировать итоговые решения — это уникальное преимущество. Что позволяет нам уйти от бюрократии в сторону оптимизации собственных ресурсов и экономии времени", — приводятся в сообщении пояснения заместителя президента-председателя правления ВТБ Вадима Кулика.
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DION работает на импортонезависимых компонентах, входит в реестр российского ПО и находится в процессе получения технической сертификации (ФСТЭК). Платформа обеспечивает безопасность персональных данных пользователей и соответствует всем требованиям законодательства РФ. В основе DION — отечественная разработка с минимальным количеством open source-элементов, а отказоустойчивость и масштабирование обеспечивают микросервисы, добавили в ВТБ.
 
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