https://ria.ru/20230614/vsu-1878163989.html

Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ

Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023

Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ

Украинские войска потеряли немецкие танки при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T19:49

2023-06-14T19:49

2023-06-14T20:28

в мире

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли немецкие танки при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста."ВСУ допустили много роковых ошибок на поле боя: <...> они развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, <...> не замаскировали технику и разместили ее слишком близко друг к другу, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна", — говорится в материале.Как отметил военный, именно поэтому в скором времени потерянные киевской армией немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.В целом такое развитие событий стало катастрофой для западноевропейской оружейной промышленности и всех армий, использующих Leopard 2, подытожил офицер.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley.

https://ria.ru/20230614/vsu-1878150991.html

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в мире, вооруженные силы украины