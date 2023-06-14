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Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:49 14.06.2023 (обновлено: 20:28 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vsu-1878163989.html
Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ
Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ
Украинские войска потеряли немецкие танки при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T19:49
2023-06-14T20:28
в мире
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли немецкие танки при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста.&quot;ВСУ допустили много роковых ошибок на поле боя: &lt;...&gt; они развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, &lt;...&gt; не замаскировали технику и разместили ее слишком близко друг к другу, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна&quot;, — говорится в материале.Как отметил военный, именно поэтому в скором времени потерянные киевской армией немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.В целом такое развитие событий стало катастрофой для западноевропейской оружейной промышленности и всех армий, использующих Leopard 2, подытожил офицер.В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley.
https://ria.ru/20230614/vsu-1878150991.html
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в мире, вооруженные силы украины
В мире, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
Будут на Красной площади. Зеленскому доложили об "успехах" наступления ВСУ

EXXpress: потерянные ВСУ немецкие танки выставят на Красной площади в качестве трофеев

© AP Photo / Louise DelmotteПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Louise Delmotte
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Украинские войска потеряли немецкие танки при контрнаступлении из-за серьезных ошибок танкистов, пишет издание EXXpress со ссылкой на анонимного австрийского офицера-танкиста.
«

"ВСУ допустили много роковых ошибок на поле боя: <...> они развернули лучшие боевые машины в самом начале наступления, <...> не замаскировали технику и разместили ее слишком близко друг к другу, из-за чего она оказалась недостаточно подвижна", — говорится в материале.

Как отметил военный, именно поэтому в скором времени потерянные киевской армией немецкие танки могут выставить на Красной площади в качестве трофеев.
В целом такое развитие событий стало катастрофой для западноевропейской оружейной промышленности и всех армий, использующих Leopard 2, подытожил офицер.
В понедельник Минобороны сообщило, что российские военные захватили в бою немецкие танки Leopard и БМП Bradley.
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