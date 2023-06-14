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В США раскрыли потери ВСУ в первые дни контрнаступления
В США раскрыли потери ВСУ в первые дни контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023
В США раскрыли потери ВСУ в первые дни контрнаступления
ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:49
2023-06-14T18:49
2023-06-14T18:57
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владимир путин
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному", — отметил он.По словам эксперта, попытки украинских сил совершить прорыв по линии фронта не увенчались успехом из-за нехватки поддержки с воздуха, которая могла бы обеспечить защиту для пехоты и танковых соединений. Кроме того, у ВСУ нет необходимого количества мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны для подобного рода атак.Накануне президент Владимир Путин заявил, что безвозвратные потери России с начала украинского контрнаступления в десять раз меньше, чем у противника, что говорит о провале планов Киева.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html
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в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, Россия, Киев, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Специальная военная операция на Украине
В США раскрыли потери ВСУ в первые дни контрнаступления
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: потери ВСУ в начале контрнаступления составили десять к одному