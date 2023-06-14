https://ria.ru/20230614/vsu-1878150991.html

В США раскрыли потери ВСУ в первые дни контрнаступления

В США раскрыли потери ВСУ в первые дни контрнаступления - РИА Новости, 14.06.2023

В США раскрыли потери ВСУ в первые дни контрнаступления

ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:49

2023-06-14T18:49

2023-06-14T18:57

в мире

россия

киев

владимир путин

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. ВСУ несут колоссальные потери с начала контрнаступления, что говорит о скором провале операции, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон."Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному", — отметил он.По словам эксперта, попытки украинских сил совершить прорыв по линии фронта не увенчались успехом из-за нехватки поддержки с воздуха, которая могла бы обеспечить защиту для пехоты и танковых соединений. Кроме того, у ВСУ нет необходимого количества мобильной артиллерии и комплексов противовоздушной обороны для подобного рода атак.Накануне президент Владимир Путин заявил, что безвозвратные потери России с начала украинского контрнаступления в десять раз меньше, чем у противника, что говорит о провале планов Киева.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1878098058.html

https://ria.ru/20230614/zelenskiy-1878121924.html

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в мире, россия, киев, владимир путин, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру)