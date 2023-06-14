https://ria.ru/20230614/vsu-1878150883.html

Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг

Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг - РИА Новости, 14.06.2023

Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг

краинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:48

2023-06-14T18:48

2023-06-14T18:59

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

безопасность

россия

евгений балицкий

украина

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг", - сказал Балицкий. По его словам, боевые действия сейчас ведутся на Времевском выступе, который находится на границе Запорожской области и ДНР.По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. "Я просил президента, он лично включался в вопрос поставки "Корнетов", там дали 20 "Корнетов" по прямому указанию Владимира Владимировича. Нам давали системы "Зоопарк", - рассказал Балицкий.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html

https://ria.ru/20230614/vsu-1877989353.html

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Кирилл Волков

запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, евгений балицкий, украина, ситуация в днр и лнр