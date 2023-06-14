https://ria.ru/20230614/vsu-1878150883.html
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
краинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:48
2023-06-14T18:48
2023-06-14T18:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
евгений балицкий
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_820daddd74d1f81bfd32b293fa1d1df7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг", - сказал Балицкий. По его словам, боевые действия сейчас ведутся на Времевском выступе, который находится на границе Запорожской области и ДНР.По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. "Я просил президента, он лично включался в вопрос поставки "Корнетов", там дали 20 "Корнетов" по прямому указанию Владимира Владимировича. Нам давали системы "Зоопарк", - рассказал Балицкий.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230614/vsu-1877989353.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840229888_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2af76a5a44b337234e863dfe5dbfa615.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, евгений балицкий, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
Балицкий заявил, что ВСУ при наступлении в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг", - сказал Балицкий. По его словам, боевые действия сейчас ведутся на Времевском выступе, который находится на границе Запорожской области и ДНР
.
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. "Я просил президента, он лично включался в вопрос поставки "Корнетов", там дали 20 "Корнетов" по прямому указанию Владимира Владимировича. Нам давали системы "Зоопарк", - рассказал Балицкий.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ
сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев
бросил в бой подготовленные специалистами НАТО
и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю
. Кроме того, ранее Украина
неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин
сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск