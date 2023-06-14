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Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг - РИА Новости, 14.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:48 14.06.2023 (обновлено: 18:59 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vsu-1878150883.html
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг - РИА Новости, 14.06.2023
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг
краинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:48
2023-06-14T18:59
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия
евгений балицкий
украина
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг", - сказал Балицкий. По его словам, боевые действия сейчас ведутся на Времевском выступе, который находится на границе Запорожской области и ДНР.По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. "Я просил президента, он лично включался в вопрос поставки "Корнетов", там дали 20 "Корнетов" по прямому указанию Владимира Владимировича. Нам давали системы "Зоопарк", - рассказал Балицкий.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230614/germaniya-1877907101.html
https://ria.ru/20230614/vsu-1877989353.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, безопасность, россия, евгений балицкий, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Россия, Евгений Балицкий, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Балицкий заявил, что ВСУ в Запорожской области не продвинулись ни на шаг

Балицкий заявил, что ВСУ при наступлении в Запорожской области не продвинулись ни на шаг

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Украинские войска в ходе контрнаступления на запорожском направлении не продвинулись ни на шаг даже в серой зоне, заявил в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Сейчас у нас на Малых Щербаках, в принципе это серая зона, враг не продвинулся ни на шаг", - сказал Балицкий. По его словам, боевые действия сейчас ведутся на Времевском выступе, который находится на границе Запорожской области и ДНР.
По его словам, на линии фронта в регионе были выстроены очень серьезные укрепления. "Я просил президента, он лично включался в вопрос поставки "Корнетов", там дали 20 "Корнетов" по прямому указанию Владимира Владимировича. Нам давали системы "Зоопарк", - рассказал Балицкий.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады. Замысел наступления, по словам командующего 58-й армии ВС РФ генерал-майора Ивана Попова – прорыв российской обороны, выход украинских войск к Азовскому морю. Кроме того, ранее Украина неоднократно заявляла целью наступления выход к Крыму.
Минобороны России показало кадры уничтоженных танков, 10 июня 2023 года
Эхо Сталинграда: ФРГ в шоке от потерь "Леопардов" и ищет пути отступления
Вчера, 08:00
На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин.
По информации Минобороны РФ на 14 июня, ВСУ с 4 июня потеряли на линии соприкосновения около 7,5 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, "не считая погибших военнослужащих в результате применения российского высокоточного оружия большой дальности и авиации в глубине украинской территории".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
В Запорожской области заявили о перегруппировке украинских войск
Вчера, 11:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныБезопасностьРоссияЕвгений БалицкийУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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