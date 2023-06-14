https://ria.ru/20230614/vsu-1878086131.html

В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ

В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023

В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ

Западные страны сами начнут подталкивать киевский режим к мирным переговорам после провала контрнаступления ВСУ, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:47

2023-06-14T15:47

2023-06-14T16:23

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пентагон

нато

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Западные страны сами начнут подталкивать киевский режим к мирным переговорам после провала контрнаступления ВСУ, пишет газета The Washington Post."Эксперты и официальные лица в Пентагоне говорят, что поддержка конфликта выявила сложности с производством в оборонной сфере, а также обострившуюся из-за пандемии нехватку снабжения и рабочей силы", — говорится в публикации. В преддверии президентской кампании Джо Байдену необходима крупная победа ВСУ. Это станет доказательством того, что его безоговорочная поддержка Украины укрепила мировое лидерство США и показала разумное использование американской военной мощи за рубежом, отмечается в статье.Ограниченные успехи киевской армии, наоборот, спровоцируют критику политики США и еще больше отдалят и без того туманные перспективы Украины на вступление в НАТО и ЕС, резюмировалось в материале. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.

https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html

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