https://ria.ru/20230614/vsu-1878086131.html
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ
Западные страны сами начнут подталкивать киевский режим к мирным переговорам после провала контрнаступления ВСУ, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:47
2023-06-14T15:47
2023-06-14T16:23
в мире
киев
украина
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Западные страны сами начнут подталкивать киевский режим к мирным переговорам после провала контрнаступления ВСУ, пишет газета The Washington Post."Эксперты и официальные лица в Пентагоне говорят, что поддержка конфликта выявила сложности с производством в оборонной сфере, а также обострившуюся из-за пандемии нехватку снабжения и рабочей силы", — говорится в публикации. В преддверии президентской кампании Джо Байдену необходима крупная победа ВСУ. Это станет доказательством того, что его безоговорочная поддержка Украины укрепила мировое лидерство США и показала разумное использование американской военной мощи за рубежом, отмечается в статье.Ограниченные успехи киевской армии, наоборот, спровоцируют критику политики США и еще больше отдалят и без того туманные перспективы Украины на вступление в НАТО и ЕС, резюмировалось в материале. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
киев
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато, джо байден, россия
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Россия
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ
Washington Post: Запад вынудит Киев начать переговоры при провале контрнаступления ВСУ