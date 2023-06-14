Рейтинг@Mail.ru
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 14.06.2023 (обновлено: 16:23 14.06.2023)
https://ria.ru/20230614/vsu-1878086131.html
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ - РИА Новости, 14.06.2023
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ
Западные страны сами начнут подталкивать киевский режим к мирным переговорам после провала контрнаступления ВСУ, пишет газета The Washington Post. РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:47
2023-06-14T16:23
в мире
киев
украина
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
пентагон
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_0:83:3348:1966_1920x0_80_0_0_737c964f2e6ac2b4d7ee039a39cf2be5.jpg
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Западные страны сами начнут подталкивать киевский режим к мирным переговорам после провала контрнаступления ВСУ, пишет газета The Washington Post."Эксперты и официальные лица в Пентагоне говорят, что поддержка конфликта выявила сложности с производством в оборонной сфере, а также обострившуюся из-за пандемии нехватку снабжения и рабочей силы", — говорится в публикации. В преддверии президентской кампании Джо Байдену необходима крупная победа ВСУ. Это станет доказательством того, что его безоговорочная поддержка Украины укрепила мировое лидерство США и показала разумное использование американской военной мощи за рубежом, отмечается в статье.Ограниченные успехи киевской армии, наоборот, спровоцируют критику политики США и еще больше отдалят и без того туманные перспективы Украины на вступление в НАТО и ЕС, резюмировалось в материале. На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.
https://ria.ru/20230614/ukraina-1877916653.html
киев
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874843811_309:0:3040:2048_1920x0_80_0_0_8cae6be66f8d37e7c6ed416ce83ed9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, пентагон, нато, джо байден, россия
В мире, Киев, Украина, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Пентагон, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Джо Байден, Россия
В США смоделировали последствия провала контрнаступления ВСУ

Washington Post: Запад вынудит Киев начать переговоры при провале контрнаступления ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Западные страны сами начнут подталкивать киевский режим к мирным переговорам после провала контрнаступления ВСУ, пишет газета The Washington Post.
«
"Эксперты и официальные лица в Пентагоне говорят, что поддержка конфликта выявила сложности с производством в оборонной сфере, а также обострившуюся из-за пандемии нехватку снабжения и рабочей силы", — говорится в публикации.
В преддверии президентской кампании Джо Байдену необходима крупная победа ВСУ. Это станет доказательством того, что его безоговорочная поддержка Украины укрепила мировое лидерство США и показала разумное использование американской военной мощи за рубежом, отмечается в статье.
Ограниченные успехи киевской армии, наоборот, спровоцируют критику политики США и еще больше отдалят и без того туманные перспективы Украины на вступление в НАТО и ЕС, резюмировалось в материале.
На минувшей неделе президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления ВСУ. При этом, по его словам, благодаря мужеству российских солдат и правильной организации войск украинские военные не достигли поставленных задач ни на одном из участков боевых действий.
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
На Украине идет отложенная гражданская война
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныПентагонНАТОДжо БайденРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала