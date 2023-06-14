https://ria.ru/20230614/vstrechi-1878120030.html
Делегация Никарагуа встретится на ПМЭФ с Вероникой Скворцовой
Делегация Никарагуа встретится на ПМЭФ с Вероникой Скворцовой - РИА Новости, 14.06.2023
Делегация Никарагуа встретится на ПМЭФ с Вероникой Скворцовой
Делегация Никарагуа проведет на полях ПМЭФ ряд встреч с российскими компаниями, а также с представителями института биотехнологии Мечникова, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T17:13
2023-06-14T17:13
2023-06-14T17:13
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С. ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Делегация Никарагуа проведет на полях ПМЭФ ряд встреч с российскими компаниями, а также с представителями института биотехнологии Мечникова, заявил РИА Новости спецпредставитель президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо. "На полях ПМЭФ мы проводим важные встречи - с партнерами из правительств Абхазии, Южной Осетии. Мы проводим встречи с российскими компаниями, институтом биотехнологии Мечникова и с госпожой Скворцовой, сопредседателем межправкомиссии РФ и Никарагуа", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ. "У нас очень плотная программа, мы также участвуем в сессиях, посвященных здравоохранению, городскому транспорту, экономике и конечно, в сессиях, посвященных отношениям России и Латинской Америки", - подчеркнул Ортега. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, никарагуа, абхазия, экономика
ПМЭФ-2023, Россия, Никарагуа, Абхазия, Экономика
Делегация Никарагуа встретится на ПМЭФ с Вероникой Скворцовой
Делегация Никарагуа проведет на ПМЭФ встречи с представителями института Мечникова
С. ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Делегация Никарагуа проведет на полях ПМЭФ ряд встреч с российскими компаниями, а также с представителями института биотехнологии Мечникова, заявил РИА Новости спецпредставитель президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо.
"На полях ПМЭФ мы проводим важные встречи - с партнерами из правительств Абхазии, Южной Осетии. Мы проводим встречи с российскими компаниями, институтом биотехнологии Мечникова и с госпожой Скворцовой, сопредседателем межправкомиссии РФ и Никарагуа", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
"У нас очень плотная программа, мы также участвуем в сессиях, посвященных здравоохранению, городскому транспорту, экономике и конечно, в сессиях, посвященных отношениям России и Латинской Америки", - подчеркнул Ортега.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
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