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Делегация Никарагуа встретится на ПМЭФ с Вероникой Скворцовой

Делегация Никарагуа встретится на ПМЭФ с Вероникой Скворцовой - РИА Новости, 14.06.2023

Делегация Никарагуа встретится на ПМЭФ с Вероникой Скворцовой

Делегация Никарагуа проведет на полях ПМЭФ ряд встреч с российскими компаниями, а также с представителями института биотехнологии Мечникова, заявил РИА Новости... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T17:13

2023-06-14T17:13

2023-06-14T17:13

пмэф-2023

россия

никарагуа

абхазия

экономика

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С. ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Делегация Никарагуа проведет на полях ПМЭФ ряд встреч с российскими компаниями, а также с представителями института биотехнологии Мечникова, заявил РИА Новости спецпредставитель президента Республики Никарагуа по вопросам развития отношений с Россией Лауреано Факундо Ортега Мурильо. "На полях ПМЭФ мы проводим важные встречи - с партнерами из правительств Абхазии, Южной Осетии. Мы проводим встречи с российскими компаниями, институтом биотехнологии Мечникова и с госпожой Скворцовой, сопредседателем межправкомиссии РФ и Никарагуа", - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ. "У нас очень плотная программа, мы также участвуем в сессиях, посвященных здравоохранению, городскому транспорту, экономике и конечно, в сессиях, посвященных отношениям России и Латинской Америки", - подчеркнул Ортега. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, никарагуа, абхазия, экономика