https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878069608.html
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы - РИА Новости, 14.06.2023
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:10
2023-06-14T15:10
2023-06-14T15:10
политика
куба
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
михаил мишустин
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877867706_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_10e8195a3e7a80180aae1aa28fc35603.jpg
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит переговоры в Москве, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Сегодня президент проведет встречу с премьер-министром республики Куба. Мануэль Марреро Крус находится у нас в стране с официальным визитом, причем визит, я бы сказал, не типичный для нынешнего времени - он продолжается 12 дней", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Владимир Путин и Мануэль Марреро Крус на встрече в Москве в среду обсудят ключевые вопросы политического взаимодействия и наращивания торгово-экономических связей."В ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы и политического взаимодействия, и также вопросы наращивания торгово-экономических связей, с целью придания им большей устойчивости перед лицом санкционных вызовов", - сказал Ушаков журналистам.Также, по его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, касающиеся дальнейшей активизации инвестиционной деятельности на Кубе."Акцент будет сделан на торгово-экономическую составляющую наших отношений", - добавил представитель Кремля.Он сообщил, что премьер Кубы "проводит в Москве активные контакты", в том числе он уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко, помощником президента Максимом Орешкиным, запланирована встреча и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20230614/kuba-1878068161.html
https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html
куба
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0d/1877867706_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_109dfc580f9c2915b70d4c148522b10b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, куба, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Куба, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы
Ушаков: Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит переговоры в Москве, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Сегодня президент проведет встречу с премьер-министром республики Куба. Мануэль Марреро Крус находится у нас в стране с официальным визитом, причем визит, я бы сказал, не типичный для нынешнего времени - он продолжается 12 дней", - сказал Ушаков журналистам.
Ушаков назвал Кубу стратегическим партнером России
Он добавил, что Владимир Путин и Мануэль Марреро Крус на встрече в Москве в среду обсудят ключевые вопросы политического взаимодействия и наращивания торгово-экономических связей.
"В ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы и политического взаимодействия, и также вопросы наращивания торгово-экономических связей, с целью придания им большей устойчивости перед лицом санкционных вызовов", - сказал Ушаков журналистам.
Также, по его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, касающиеся дальнейшей активизации инвестиционной деятельности на Кубе.
"Акцент будет сделан на торгово-экономическую составляющую наших отношений", - добавил представитель Кремля.
Он сообщил, что премьер Кубы "проводит в Москве активные контакты", в том числе он уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым
, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко
, вице-премьером Дмитрием Чернышенко
, помощником президента Максимом Орешкиным
, запланирована встреча и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным
.
Куба пригласила страны ЕАЭС стать частью особой зоны развития Мариэль