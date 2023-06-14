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Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы - РИА Новости, 14.06.2023
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15:10 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878069608.html
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы - РИА Новости, 14.06.2023
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T15:10
2023-06-14T15:10
политика
куба
россия
москва
юрий ушаков
владимир путин
михаил мишустин
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит переговоры в Москве, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Сегодня президент проведет встречу с премьер-министром республики Куба. Мануэль Марреро Крус находится у нас в стране с официальным визитом, причем визит, я бы сказал, не типичный для нынешнего времени - он продолжается 12 дней", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Владимир Путин и Мануэль Марреро Крус на встрече в Москве в среду обсудят ключевые вопросы политического взаимодействия и наращивания торгово-экономических связей."В ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы и политического взаимодействия, и также вопросы наращивания торгово-экономических связей, с целью придания им большей устойчивости перед лицом санкционных вызовов", - сказал Ушаков журналистам.Также, по его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, касающиеся дальнейшей активизации инвестиционной деятельности на Кубе."Акцент будет сделан на торгово-экономическую составляющую наших отношений", - добавил представитель Кремля.Он сообщил, что премьер Кубы "проводит в Москве активные контакты", в том числе он уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко, помощником президента Максимом Орешкиным, запланирована встреча и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20230614/kuba-1878068161.html
https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html
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политика, куба, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф
Политика, Куба, Россия, Москва, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы

Ушаков: Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит переговоры в Москве, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
"Сегодня президент проведет встречу с премьер-министром республики Куба. Мануэль Марреро Крус находится у нас в стране с официальным визитом, причем визит, я бы сказал, не типичный для нынешнего времени - он продолжается 12 дней", - сказал Ушаков журналистам.
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Он добавил, что Владимир Путин и Мануэль Марреро Крус на встрече в Москве в среду обсудят ключевые вопросы политического взаимодействия и наращивания торгово-экономических связей.
"В ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы и политического взаимодействия, и также вопросы наращивания торгово-экономических связей, с целью придания им большей устойчивости перед лицом санкционных вызовов", - сказал Ушаков журналистам.
Также, по его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, касающиеся дальнейшей активизации инвестиционной деятельности на Кубе.
"Акцент будет сделан на торгово-экономическую составляющую наших отношений", - добавил представитель Кремля.
Он сообщил, что премьер Кубы "проводит в Москве активные контакты", в том числе он уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко, помощником президента Максимом Орешкиным, запланирована встреча и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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ПолитикаКубаРоссияМоскваЮрий УшаковВладимир ПутинМихаил МишустинГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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