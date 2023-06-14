https://ria.ru/20230614/vstrecha-1878069608.html

Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы

Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы - РИА Новости, 14.06.2023

Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T15:10

2023-06-14T15:10

2023-06-14T15:10

политика

куба

россия

москва

юрий ушаков

владимир путин

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом, который в рамках своего визита в Россию активно проводит переговоры в Москве, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. "Сегодня президент проведет встречу с премьер-министром республики Куба. Мануэль Марреро Крус находится у нас в стране с официальным визитом, причем визит, я бы сказал, не типичный для нынешнего времени - он продолжается 12 дней", - сказал Ушаков журналистам. Он добавил, что Владимир Путин и Мануэль Марреро Крус на встрече в Москве в среду обсудят ключевые вопросы политического взаимодействия и наращивания торгово-экономических связей."В ходе беседы будут затронуты ключевые вопросы и политического взаимодействия, и также вопросы наращивания торгово-экономических связей, с целью придания им большей устойчивости перед лицом санкционных вызовов", - сказал Ушаков журналистам.Также, по его словам, в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы, касающиеся дальнейшей активизации инвестиционной деятельности на Кубе."Акцент будет сделан на торгово-экономическую составляющую наших отношений", - добавил представитель Кремля.Он сообщил, что премьер Кубы "проводит в Москве активные контакты", в том числе он уже встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным, зампредом Совбеза РФ Дмитрием Медведевым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером Дмитрием Чернышенко, помощником президента Максимом Орешкиным, запланирована встреча и со спикером Госдумы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20230614/kuba-1878068161.html

https://ria.ru/20230608/kuba-1877106294.html

куба

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

политика, куба, россия, москва, юрий ушаков, владимир путин, михаил мишустин, госдума рф, совет федерации рф