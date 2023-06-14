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Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo - РИА Новости, 14.06.2023
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ПМЭФ-2023
 
18:12 14.06.2023
https://ria.ru/20230614/volvo-1878142477.html
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo - РИА Новости, 14.06.2023
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo
Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:12
2023-06-14T18:12
пмэф-2023
экономика
россия
калуга
владислав шапша
volvo ab
калужская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Вольво" готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе", - сказал губернатор. По его словам, есть и китайские интересанты, в их числе старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW. В октябре 2022 года в пресс-службе производителя грузовых автомобилей Volvo Group сообщили РИА Новости, что компания рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что пока компания Volvo Group не принимала конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством. Основные активы компании - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html
россия
калуга
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экономика, россия, калуга, владислав шапша, volvo ab, калужская область
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Калуга, Владислав Шапша, Volvo AB, Калужская область
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo

Шапша заявил о большом количестве заинтересованных в покупке калужского завода Volvo

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВывеска автомобильной компании Volvo
Вывеска автомобильной компании Volvo - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Вывеска автомобильной компании Volvo. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Вольво" готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе", - сказал губернатор. По его словам, есть и китайские интересанты, в их числе старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW.
В октябре 2022 года в пресс-службе производителя грузовых автомобилей Volvo Group сообщили РИА Новости, что компания рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что пока компания Volvo Group не принимала конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством. Основные активы компании - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Производство на заводе Toyota в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
Мантуров рассказал о продаже завода Toyota в Петербурге
13 июня, 02:16
 
ПМЭФ-2023ЭкономикаРоссияКалугаВладислав ШапшаVolvo ABКалужская область
 
 
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