https://ria.ru/20230614/volvo-1878142477.html

Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo

Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo - РИА Новости, 14.06.2023

Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo

Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании,... РИА Новости, 14.06.2023

2023-06-14T18:12

2023-06-14T18:12

2023-06-14T18:12

пмэф-2023

экономика

россия

калуга

владислав шапша

volvo ab

калужская область

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Вольво" готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе", - сказал губернатор. По его словам, есть и китайские интересанты, в их числе старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW. В октябре 2022 года в пресс-службе производителя грузовых автомобилей Volvo Group сообщили РИА Новости, что компания рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что пока компания Volvo Group не принимала конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством. Основные активы компании - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.

https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html

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Кирилл Волков

экономика, россия, калуга, владислав шапша, volvo ab, калужская область