https://ria.ru/20230614/volvo-1878142477.html
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo - РИА Новости, 14.06.2023
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo
Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании,... РИА Новости, 14.06.2023
2023-06-14T18:12
2023-06-14T18:12
2023-06-14T18:12
пмэф-2023
экономика
россия
калуга
владислав шапша
volvo ab
калужская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775813818_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_11796f70c05b0ffcf66f078c5151c0ab.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ. "Вольво" готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе", - сказал губернатор. По его словам, есть и китайские интересанты, в их числе старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW. В октябре 2022 года в пресс-службе производителя грузовых автомобилей Volvo Group сообщили РИА Новости, что компания рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что пока компания Volvo Group не принимала конкретных решений по продаже своего бизнеса в России, находится в диалоге с министерством. Основные активы компании - два завода в Калуге по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков. ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
https://ria.ru/20230613/toyota-1877703626.html
россия
калуга
калужская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775813818_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a098be08fa903426a71e9a397fe773e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, калуга, владислав шапша, volvo ab, калужская область
ПМЭФ-2023, Экономика, Россия, Калуга, Владислав Шапша, Volvo AB, Калужская область
Калужские власти помогают искать нового собственника заводу Volvo
Шапша заявил о большом количестве заинтересованных в покупке калужского завода Volvo
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июн - РИА Новости. Правительство Калужской области помогает искать нового собственника заводу "Вольво", интересантов много, в их числе есть китайские и российские компании, сообщил губернатор Владислав Шапша в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ.
"Вольво" готова передать, продать свое предприятие, вместе с ними сейчас ищем нового собственника. И у нас есть широкий круг интересантов по возобновлению работы этого предприятия, и отечественных в том числе", - сказал губернатор. По его словам, есть и китайские интересанты, в их числе старейшая китайская автомобилестроительная компания FAW.
В октябре 2022 года в пресс-службе производителя грузовых автомобилей Volvo Group сообщили РИА Новости, что компания рассматривает возможность продажи части бизнеса в России, однако решение по этому вопросу пока не принято. В пресс-службе Минпромторга РФ сообщили РИА Новости, что пока компания Volvo Group не принимала конкретных решений по продаже своего бизнеса в России
, находится в диалоге с министерством. Основные активы компании - два завода в Калуге
по сварке, окраске кабин и сборке грузовиков.
ПМЭФ проходит 14-17 июня. РИА Новости является информационным партнером и фотохост-агентством форума.
Мантуров рассказал о продаже завода Toyota в Петербурге